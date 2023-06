Cuánto lleva recaudado Santi Maratea para saldar la deuda de Independiente

escuchar

Santiago Maratea continúa con la colecta de dinero para pagar la millonaria deuda del Club Atlético Independiente y a través de historias de Instagram despliega su ingenio para captar la atención de los hinchas para que sigan aportando a la causa. Este jueves, compartió una captura de cuánto lleva recaudado para saldar las obligaciones con el América de México.

Como todas las semanas, el influencer, quien está a cargo del fideicomiso que lleva adelante el club de Avellaneda, le habló a sus más de 3 millones de seguidores de Instagram para llegar al primer objetivo de mil millones de pesos.

“Vamos a lo importante, ¿esto está mal? No, son 918 millones de pesos. Esto, ¿está bien? Sí, pero, ¿es suficiente? Evidentemente no”, introdujo desde el sillón de su hogar mostrando la captura de la última actualización de la recaudación en Mercado Pago.

Santiago Maratea mostró cuánto lleva recaudado hasta el momento Instagram: @santimaratea

Luego se refirió a la predisposición de muchos hinchas durante los últimos días: “Valoremos que de ayer a hoy entraron 10 millones de pesos, a esas personas nuestro agradecimiento. Mis siguientes de palabras de frustración y, quizás, de enojo no son para ustedes, sino para el resto”.

Santiago Maratea le dejó un contundente mensaje a gran parte de su público. “Amigo, yo quiero ir de frente con vos y vos me vas a responder con honestidad, ¿me estás dejando solo en esta? Avisame porque yo cuando estoy solo no uso ropa, entonces, avisame porque estoy vestido porque pensé que estábamos juntos en esta. De no ser así, me avisás”, indicó.

Por último, imaginó una situación con un hincha de Independiente. “¿Sabés qué me gustaría a mí? Que confíes y que digas ‘Santi, no entendí, pero confío en vos. Si querés que te dé una mano, mientras pueda, te le voy a dar’. ¿Estoy pidiendo mucho? Quiero creer que no. Acá hay un proyecto”.

Hasta este jueves 22 de junio, con el visto bueno de la Inspección General de Justicia (IGJ), el fideicomiso que lleva adelante Santiago Maratea acumula un total de 921 millones de pesos, una cifra muy cercana al objetivo que les propuso a los hinchas del club este miércoles: llegar a los mil millones.

Maratea, cada vez más cerca del sueño de los mil millones de pesos para Independiente

El curioso sueño de Santi Maratea sobre la colecta de Independiente y el nuevo récord que quiere alcanzar: “Nunca se vio”

Este miércoles, el influencer utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una idea: continuar recaudando dinero y así poder girárselo al club, que deberá cambiarlo al dólar oficial para solventar una gran parte de la deuda con el equipo mexicano.

La iniciativa de Santi Maratea para llegar a los 1000 millones de pesos

“Hola, vengo a proponer un sueño personal: llegar a tener en Mercado Pago mil millones de pesos solo para verlo, ya que nunca se vio. ¿Aparecerán los nueve ceros? ¿Se achican los numero para que entren más ceros? Solo nosotros podemos averiguarlo”, explicó Maratea en su cuenta personal y, a partir de esta premisa, abrió un hilo para explicar como los hinchas pueden colaborar con diferentes links.

Y, agregó: “Hoy en Mercado Pago tenemos 902 millones de pesos, faltan 98 millones para los 1.000 millones, pero es posible que pronto usemos la plata que tenemos para pagar una deuda con un club de México, y cuando eso pase la cuenta de Mercado Pago va a volver a 0″.

Envalentonado por la gran recepción que tuvo de los hinchas de Independiente, y de otros clubes, que colaboraron con la colecta para sanear al Diablo Rojo, Maratea explicó que una de las principales motivaciones de llegar a los 1000 millones es “romper un récord y ver algo que nunca se vio”.

