La primera semana de Bailando 2023 (América TV) cerró con un gran éxito. El programa conducido por Marcelo Tinelli contó con la atenta mirada del jurado conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino. Así, se presentaron 30 parejas de celebridades y bailarines que demostraron su destreza sobre el escenario. Pero también se acumularon anécdotas, como el picante ida y vuelta entre el conductor y la hija de Floppy Tesouro, que derivó en un comunicado de la pequeña en el que admitió que le “encantó pelear” con el también director artístico del canal.

El picante idea y vuelta entre Tinelli y la hija de Floppy Tesouro

Kennys Palacios fue uno de los participantes que debutaron sobre el escenario de Bailando 2023, y estuvo acompañado por Floppy Tesouro, quien asistió para alentar al estilista. La artista aseguró que confía en las manos del peluquero: “Me peina, me maquilla. A Wanda Nara, a mí y a Moorea”, señaló, en referencia a su hija de siete años, fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto, que también estaba presente en el estudio.

En ese momento, Marcelo Tinelli protagonizó un picante ida y vuelta con la pequeña, que afirmó que le iba bien en el colegio. “Creo que a vos antes te iba mal”, disparó la niña, lo que generó la perplejidad del conductor. “No, nunca. Fui un excelente alumno”, respondió el presentador tajante, aunque en tono de humor.

El nuevo video de la hija de Floppy Tesouro para Marcelo Tinelli

Y siguió: “¿Qué sabés vos de mi vida, pend***? Ya me calenté... Nunca me llevé una materia. Perdón que te diga pendeja, pero me salió así decírtelo”. Ante esta frase, Moorea tuvo una inesperada reacción: “Yo te diría pelot***”, exclamó. Su madre, que se encontraba a su lado, se hizo la desentendida y aseguró no tener nada que ver con los dichos de la niña.

Posteriormente, la pequeña apareció en un video en el que habló sobre el ida y vuelta que protagonizó en el estudio de Bailando 2023. “Me encantó pelear con Marcelo [Tinelli], obvio”, destacó. Y continuó: “Si vos me querés para volver al programa y que yo baile, mirá que money, money, money”, le propuso al director artístico de América TV, mientras realizaba el gesto de dinero con las manos.

Cómo fue el ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Moorea, la hija de Floppy Tesouro

En medio de la charla entre Marcelo Tinelli y Moorea, el conductor le consultó a la pequeña si sentía celos por que Kennys Palacios peinara también a Wanda Nara. “No, ella es buena”, expresó, aunque advirtió que Floppy Tesouro no. “¿No es buena mamá? ¡Qué feo eso! Si mi hijo me dice eso, yo me desmayo”, apuntó el presentador, a lo que la niña contestó: “Bueno, vos te desmayás”.

“¡Qué carácter tiene!”, advirtió Tinelli. Y, cuando posteriormente le preguntó si iba al colegio, Moorea disparó: “Sí, ¿A dónde voy a ir?”.

En ese momento, el conductor del Bailando 2023 advirtió el carácter de la pequeña y señaló: “Respondedora la pende*** Iba a decir pend***, pero no da”. En tanto, Moorea le advirtió: “Si querés, decime la pend***, pero yo te respondo algo peor”. Aunque el conductor le aclaró que se trataba de una expresión dirigida “con cariño”, la niña no cedió y continuó al decirle que él era peor, “pero no de cariño”.