A tres años de la muerte de Matthew Perry, Netflix estrenará una serie sobre su vida

Netflix confirmó la realización de una serie documental sobre Matthew Perry, el actor que alcanzó fama mundial por interpretar a Chandler Bing en Friends. El proyecto recorrerá distintos momentos de su vida y su carrera, con especial atención a aspectos de su historia personal que quedaron fuera de la mirada pública.

La producción se titulará The One About Matthew Perry, tendrá tres episodios y se estrenará el 27 de octubre de 2026, exclusivamente en Netflix. La serie estará dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson y contará con testimonios inéditos de personas muy cercanas al actor, además de material de archivo que permitirá reconstruir su recorrido.

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años GETTY IMAGES

El título elegido recupera, además, la fórmula característica de los episodios de Friends, que comenzaban con expresiones como “The One With” o “The One Where”.

Qué se sabe del documental sobre Matthew Perry

La producción buscará reconstruir la historia de Perry desde sus primeros pasos como actor hasta su llegada a Friends, la sitcom que protagonizó durante diez temporadas, entre 1994 y 2004. Para hacerlo, combinará recuerdos de familiares, amigos y colaboradores que compartieron distintos momentos de su carrera.

Matthew Perry publicó su libro biográfico el 1 de noviembre de 2022 Foto Instagram @mattyperry4

Entre las voces centrales estará la de su hermana, Mia Perry Bowick, quien aportará recuerdos personales sobre el actor y su vida fuera de los escenarios. También se incorporarán fotografías y videos inéditos provenientes del archivo privado de la familia Perry, con el objetivo de reconstruir aspectos de su historia que no habían llegado al público.

La vida del actor más allá de Chandler Bing

Por lo que se dio a conocer, la serie no se concentrará únicamente en su trayectoria profesional. Uno de sus ejes será la lucha de Perry contra la adicción al alcohol, a los opioides recetados (como el Vicodin) y a la ketamina, una problemática que el propio actor hizo pública durante años y sobre la que habló en numerosas oportunidades.

Matthew Perry alcanzó fama mundial por su papel de Chandler Bing en Friends GETTY IMAGES

Netflix adelantó que el documental incluirá nuevos testimonios y detalles sobre sus dificultades personales, pero buscará evitar que su historia quede reducida a esa etapa. La intención será mostrar al hombre que existía detrás de la imagen pública: el actor, amigo, hermano y comediante que durante años hizo reír a millones de personas.

La directora Mary Robertson destacó precisamente esa dimensión del proyecto. “Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo”, sostuvo, y señaló que su objetivo es permitir que quienes lo conocieron puedan mostrar “a la persona que había detrás de la figura pública”.

La muerte de Matthew Perry

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en su casa de Los Ángeles. Posteriormente, se determinó que la causa principal de muerte fueron los efectos agudos de la ketamina y calificó el fallecimiento como accidental. Además, el ahogamiento fue señalado como un factor adicional.

La serie abordará aspectos de la vida personal del actor que no habían sido conocidos públicamente (Foto Brian Ach/Invision/AP, archivo) Brian Ach - Invision

El actor había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción y sobre sus diferentes procesos de recuperación. En sus últimos años también había recibido tratamientos legales con ketamina para tratar depresión y ansiedad.

Ahora, a través de The One About Matthew Perry, Netflix buscará recuperar una mirada más amplia sobre su vida y su legado, con el testimonio de quienes estuvieron cerca de él y materiales que permitan conocer al hombre detrás de uno de los personajes más recordados de la televisión.