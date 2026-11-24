Con el arribo de las fiestas de fin de año, muchos usuarios buscan qué ver para relajarse y disfrutar de un buen rato frente a la pantalla. De cara al cierre del 2026, llega la Navidad y empiezan los 30 días de maratones diarias sobre una de las temáticas más buscadas por el público, con especial énfasis en las películas.

Las películas de Navidad que conquistan Netflix

Hay tres películas navideñas que ya se encuentran en el Top 10 de las más vistas en Netflix Argentina, aunque una de ellas no es un estreno de este 2026 y tampoco es original de la plataforma. Además, te recomendamos algunos de los próximos estrenos para que ya te hagas una cita en el calendario de diciembre.

1. Cómo proteger a una estrella (2026)

Comedia/Romance. Una eficaz guardaespaldas debe proteger a una estrella de cine de acción, pero pronto saltan las chispas, los secretos salen a la luz y las Navidades se complican. Duración: 1 h 49 min. Ver Cómo proteger a una estrella (Guarding Stars).

Cómo proteger a una estrella, tráiler

2. El Grinch (2018)

Comedia/Infantil. Un gruñón malvado planea robarle la Navidad a la alegre ciudad de Villa-Quién. Pero una generosa niña podría hacerlo cambiar de opinión. Duración: 1 h 25 min. Ver El Grinch, de Universal Pictures.

El Grinch, tráiler oficial

3. El intercambio navideño (2026)

Comedia/Romance. Con ganas de un cambio de aire, una joven citadina que trabaja duro y ama divertirse intercambia vidas con su hogareña hermana en Navidad, lo que desata un inesperado caos. Duración: 1 h 43 min. Ver El intercambio navideño (The Christmas Switch).

El intercambio navideño, tráiler oficial

4. La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (2026)

Drama/Tragicomedia. Cuando una emergencia médica sacude a la familia Goss, su sabio perro Winstead decide hacer todo lo posible para mantener a sus humanos unidos antes de la Nochebuena. Duración 1 h 41 min. Ver La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta (A Dog’s Perfect Christmas).

La razón de estar contigo: Una Navidad perfecta, tráiler oficial

5. Góspel de Navidad (2026)

Drama/Musical. Un pastor en crisis se muda con su familia a un barrio marginal de Nueva York, donde debe rescatar una iglesia abandonada antes de Navidad. Duración: 1 h 45 min. Ver Góspel de Navidad (The Gospel of Christmas).

Góspel de Navidad, tráiler oficial

6. Casi Navidad (2016)

Comedia/Drama. Sus hijos regresan a casa por primera vez tras la muerte de su esposa para pasar juntos la Navidad. ¿Qué sería de las fiestas sin un poco de drama familiar? Duración: 1 h 51 min. Ver Casi Navidad (Almost Christmas), de Universal Pictures, a partir del 1 de diciembre.

Casi Navidad, tráiler oficial

7. Atrapada en las vacaciones (2026)

Comedia/Romance. Atrapada en un bucle temporal navideño, Mae debe revivir sus vacaciones familiares y declararse a su amor de toda la vida para encontrar el futuro que realmente desea. Duración: 1 h 47 min. Ver Atrapada en las vacaciones (In a Holidaze), a partir del 2 de diciembre.

Atrapada en las vacaciones, tráiler oficial

8. Last Christmas: Otra oportunidad para amar (2019)

Comedia/Romance. A pesar de ser una elfina, Kate no cree en la magia de la Navidad. Todo cambia cuando conoce a Tom, quien trae la esperanza de vuelta a su vida... Duración: 1 h 43 min. Ver Last Christmas: Otra oportunidad para amar, de Universal Pictures, a partir del 11 de diciembre.