El hermano de Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara con un contundente mensaje: “Qué asco de ser vivo”

Luego del reencuentro entre Wanda Nara y L-Gante, —y en medio del “ida y vuelta”, que parece más una separación de Mauro Icardi y la empresaria— el hermano del futbolista realizó un controvertido posteo. Si bien luego lo eliminó, varios medios del espectáculo lograron capturar una imagen del mensaje y se generó una fuerte polémica al respecto.

Se trata de Guido Icardi, quien no tuvo tapujos en exponer de forma escandalosa su punto de vista sobre la relación entre Wanda y Mauro. El hermano del delantero del Galatasaray utilizó su cuenta de Instagram para publicar imágenes de su excuñada e hizo fuertes declaraciones sobre ella.

A través de sus stories, subió una foto de Wanda y sobre la imagen, escribió: “Qué asco de ser vivo”. En la fotografía se la puede ver a la empresaria con anteojos de sol y una bikini en una playa.

Debido a que muchos de sus seguidores interpretaron que se refería al aspecto físico de la madre de Valentino, Constantino, Benedicto y Francesca e Isabella, el joven hizo un segundo posteo en el que aclaró su intención: ”¡No me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! ¡Esa foto es la que me parece que mejor sale!”. Luego, hizo una tercera publicación en la que escribió “asco”, sobre una foto de la mediática.

Finalmente, y debido al repudio que recibió, el excuñado de Nara decidió dar de baja sus publicaciones. Sin embargo, hizo un último posteo en el que dejó por escrito su opinión: “Digan lo que digan, es un asco la hipocresía”.

Asimismo, apuntó directamente contra Wanda sin nombrarla, pero refiriéndose, de forma irónica, a la separación de bienes entre ella y el futbolista: “A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también. Ah, no, porque no me saca un euro”.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Desde el escándalo del Wandagate, que tuvo como protagonistas a la Eugenia “la China” Suárez como la tercera en discordia, la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara no volvió a ser la misma. Aunque ella pareció darle una segunda oportunidad y, a mediados de noviembre realizó un romántico viaje a las islas Maldivas, dejó en claro que no se trató de una reconciliación.

Si bien la mediática confirmó una y otra vez que está soltera, Mauro no se da por vencido e insiste en reconquistarla. A su vez, se empeña en remarcar que no se encuentra separado de la madre de sus hijas, contrario a las declaraciones de ella.

Lo cierto es que pese a las versiones cruzadas, desde hace varios meses, Wanda se muestra cada vez más cerca de Elián Ángel Valenzuela, alias “L-Gante”.

Incluso, días atrás, cuando la selección argentina se enfrentó a Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar, se juntaron para ver el partido y no dudaron en mostrarse juntos en compañía de Jamaica, la hija de él, a través de las redes sociales. Esto le trajo un dolor de cabeza al cantante ya que su expareja, Tamara Báez, le hizo un reclamo público.

