Actores señantes: la lengua de señas y la actuación, en el Cervantes online

Una ventanita en el ángulo inferior de la pantalla. Desde ahí, alguien de negro mueve las manos y gesticula a alta velocidad. Muchos pueden ignorar el aleteo intenso de la lengua de señas pero para la comunidad sorda es la vía de acceso a la gran liga de los que escuchan un discurso, un noticiero, una clase magistral. Sin embargo, cuando no sólo es cuestión de informar sino de transmitir un espectáculo artístico, ese cuadrito incrustado en un extremo resulta un apéndice apenas tolerado e insuficiente.

En ese cruce es donde aparece el trabajo de actores y actrices señantes y su doble especificidad: comunicar con lengua de señas de manera fluida y actuar los personajes que se presentan en una ficción. Justamente de esto se trata Escena Visual Accesible, uno de los proyectos que el Teatro Nacional Cervantes lleva a cabo en su programa TNC Accesible, en acción desde 2018 para que las personas ciegas y sordas también puedan disfrutar las obras del teatro público nacional. A la audiodescripción introductoria, la visita táctil previa a la función, el código QR para los programas de mano, el aro magnético y el subtitulado closed caption, se suma ahora esta nueva propuesta de accesibilidad en Lengua de Señas Argentina (LSA) aplicado a diez obras de Nuestro Teatro, el ciclo disponible en el canal Cervantes online, abierto desde comienzos de la pandemia. A diferencia de las otras modalidades, la participación de actores y actrices señantes no sólo amplía la accesibilidad de las personas sordas usuarias de la LSA sino que abre las puertas a la investigación de otras formas visuales de la producción escénica.

Actores señantes en plena acción Fotografia TNC

“Es un orgullo ofrecer esta propuesta artística e inclusiva que cumple con el mandato del teatro público ante la sociedad: que sean muchos quienes por primera vez en sus vidas puedan disfrutar esta experiencia”, dice el director del TNC, Rubén D’ Audia, satisfecho por la iniciativa del área de Gestión de Públicos, el trabajo del área técnica y los artistas señantes “que pusieron su cuerpo y su talento”. Ellos son: Yomike González, actor sordo; Daniela Fortunato Lynch, actriz oyente; Natalia Tesone, actriz hipoacúsica; Gisela Vetrisano, intérprete de LSA y actriz oyente; y Gabriela Bianco, actriz oyente, directora y hablante nativa de LSA al igual que la asistente de dirección Karo Torre, ambas hijas de padres sordos: este equipo filmó las versiones en LSA de La ilusión del Rubio, Puzzle, Esa iglesia de enemigos armados hasta los dientes -estas tres ya en el Cervantes Online-, Al hueso, La imprenta, El derecho de las cosas, Camarín 19, El presente de Eduardo, Esto no es una emergencia y El rumor de la palomas, las diez obras elegidas del ciclo Nuestro teatro.

“El actor señante interpreta el texto con la lengua de señas pero también es un mediador de quien actúa en la versión original, para oyentes. Es decir, combina las dos cosas, interpretación y mediación a la vez, es una experimentación en contenido y forma”, dice Gabriela Bianco, especialista en estos cruces -en 1994, fue la coach de Araceli González para el papel de sordomuda en la telenovela Nano-, fundadora de la compañía de teatrodanza GB (antes Artes & Señas) que investiga las posibilidades de intervenir la escena y mostrar el lado B, esa otra cara de la percepción que representa el actor señante. “Mi intención cuando acerqué mi proyecto al TNC fue realizar obras en el escenario, con elencos formados por actores ‘tradicionales’ y señantes. Pero la pandemia provocó que nos llamaran para el streaming, filmar la versión audiovisual accesible de obras ya filmadas, algo nada sencillo que nos fascinó hacer”, dice sobre el desafío de trabajar sin interacción ni diálogo con los actores y directores originales sino a partir de la obra ya filmada. Los espectadores ven ambas versiones, a pantalla dividida, en formatos distintos: de un lado, la original; del otro, la versión con los actores señantes, con vestuario, algo de utilería y, según la obra, con o sin escenografía.

“Como actor, siempre había trabajado con sordos. Me gustaba muchísimo pero empecé a aburrirme, siempre hacíamos lo mismo. Decidí meterme en un grupo de oyentes para adquirir más profesionalidad. Cuando leí el unipersonal La ilusión del Rubio, algo me asusté. La versión traducida en LSA que hizo Karo (Torre) me ayudó mucho a aprender el texto. Como persona sorda tengo que memorizar todo el texto porque no escucho lo que se dice y no había subtítulos en el monitor para no distraerme mirando ahí. Al principio estaba nervioso pero me dije ‘vamos, vas a poder’. Iba más rápido que el actor (Martín Slipak), tuve que equilibrar, fueron más de cuatro horas. Cuando lo vi terminado, me gustó verme, me siento orgulloso y muy animado. Sé que voy a animar a otros a hacerlo”, dice Yomike González, “Yomi” para todos, 23 años y sordo de nacimiento.

Natalia Tesone es hipoacúsica, oye un poco, nunca lo suficiente. Comenzó a actuar desde chica pero al LSA llegó recién a los 23 años. Hasta ese momento se arreglaba con lectura labial y audífonos, veía películas en las primeras filas, se perdía cuando los actores daban la espalda, leía el texto o el guión al llegar a su casa para terminar de entender. “La lengua se señas me integró más a mi misma y después a los demás. Pero además, es un lenguaje posible dentro de la escena. Esta experiencia en el Cervantes fue un delirio hermoso que nos deja super felices. El gran desafío fue que se entendiera, entender lo que hacía la actriz y que se entendiera para los espectadores”, dice la actriz a la que podrá verse a partir del martes 23 en Al hueso, de Santiago Dejesús. “Ahora sí vamos a llegar a todo el mundo”, dice, con una sonrisa luminosa, Natalia mientras amamanta a su beba a la que le habla en sus dos lenguas. Todavía no es una realidad pero sí un gran paso: hacía falta algo más que un cuadradito al margen para que las personas sordas fueran invitadas a participar del espectáculo.

PARA AGENDAR

Nuestro Teatro / LSA (Lengua de Señas Argentina). Por canal de YouTube del Cervantes online. Gratis.