Acusaron a la novia de Sergio Denis de mechera

Fuente: Archivo

27 de junio de 2019 • 12:31

La novia de Sergio Denis volvió a dar de qué hablar. En Intrusos contaron que Verónica Monti habría robado mercadería de un supermercado de Belgrano usando un cochecito de bebé.

El episodio habría ocurrido a unas cuadras del domicilio de Monti. "Las cámaras de seguridad del local habrían registrado el hecho", contó Damián Rojo, uno de los panelistas del programa. "Testigos afirman que se puso muy nerviosa, comenzó a gritar y se fue rápidamente del lugar. 'No soy ninguna chorra', decía a los gritos", agregó Rojo.

Acusan de "mechera" a la novia de Sergio Denis - Fuente: América TV 05:52

El abogado de Monti habló en Intrusos y precisó la situación judicial de su defendida. "Por el momento no tengo ninguna notificación policial y no recibí ninguna acusación con respecto a su persona. No tengo ningún certificado de que se la acuse de algo y si llegara a pasar me presentaré en la Justicia para ver de qué se trata el tema", dijo el abogado Martín Francolino.