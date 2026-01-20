Por qué Juan Alberto Mateyko no habla sobre Julio Iglesias y cuál es el motivo por el que no se comunican desde hace tres años

Se sabe que desde hace muchos años Juan Alberto Mateyko y Julio Iglesias mantienen un vínculo de amistad que nació de una relación profesional, entre conductor y entrevistado. La primera vez que se vieron fue en 1971, cuando el cantante español estaba de gira en Buenos Aires consolidando su proyección internacional, y Mateyko ya entrevistaba a artistas de todo el mundo en sus programas de radio y televisión.

En más de una oportunidad, Mateyko contó con orgullo que es la persona que más veces entrevistó a Julio Iglesias. LA NACION habló con el conductor para saber su opinión sobre las recientes denuncias por agresiones sexuales y físicas que dos exempleadas del astro de la canción presentaron ante la justicia.

Julio Iglesias quedó en el ojo de la tormenta tras la denuncia de dos exempleadas Carlos Giusti - AP

-¿Qué opinión tenés sobre las denuncias contra Julio Iglesias?

-Yo tengo un programa de radio de lunes a viernes y no he tocado el tema. Hace tres años que no hablamos y no hablaré sobre esto.

-¿Por qué hace tres años que hablan? Lo hacían frecuentemente...

-Porque se dio así. Un día tomó la decisión de hacer la serie de Netflix y bajó la cortina. Y yo lo respeto.

-¿Dejó de hablar con varios amigos?

-Eso no lo sé. Sí me escribió hace año y medio para contarme que estaba muy entusiasmado con la serie y que él participaba en la elección, en el libro. Pero hasta ahí. Después un gran silencio. Yo respeto. No llamé más.

Historia de una amistad

Desde esa primera entrevista en el ’71, la relación entre el cantante español y el conductor argentino fue creciendo. Y cada vez que Iglesias visitó la Argentina, Mateyko lo entrevistó. De hecho, fue él quien le sugirió a Julio que convocara a las Trillizas de Oro para que fueran sus coristas.

Julio Iglesias y Juan Alberto Mateyko Instagram @jmateyko

“Teníamos 17 años cuando vio Julio nuestra foto en una revista. Era de la película El tío disparate, que hicimos con Carlitos Balá y dirección de Palito Ortega. Julio se contactó a través de Juan Alberto Mateyko y cuando nos llegó la propuesta de trabajar con él estábamos todos nerviosos porque era un cambio radical: una cosa es participar en un disco y otra hacer galas en España, que eran giras de año y medio. Pero lo pasamos muy bien, siempre fue muy respetuoso”, contó la trilliza María Laura, en diálogo con LA NACION.

Varias veces Iglesias fue figura central del emblemático programa de los ’90 que se emitía desde Mar del Plata, La movida del verano, y las notas con Mateyko fueron exclusivas en una época.

Algunas veces Mateyko contó que su amistad estaba basada en la confianza y el respeto mutuo y que cada vez que se veían se divertían mucho juntos. La amistad se construyó con años de encuentros y charlas; se encontraban en Buenos Aires y también en Miami cuando ambos coincidían en esa ciudad. Y además tenían contacto telefónico.

La serie biográfica del cantante

Hace algunos años se empezó a hablar de la serie sobre la vida de Julio Iglesias en la que el propio artista colaboraba en el relato de su biografía y en la elección de los actores que participarían.

La vida de Julio Iglesias iba a llegar en formato de serie, pero la producción se encuentra detenida desde hace algún tiempo @juliojrofficial - @juliojrofficial

Netflix confirmó que estaban produciendo la serie que tendría 12 capítulos y que contaría la vida del artista, desde sus inicios como futbolista en el Real Madrid, su accidente, sus comienzos en la música, sus romances, su vida familiar hasta su éxito internacional. Sin embargo, desde hace un tiempo la serie está en pausa. Y la producción podría detenerse por completo en caso de que la investigación por los graves delitos de los que se lo acusa al astro de la canción siga adelante.