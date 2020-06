Adam Savage, exconductor del popular programa de TV "Cazadores de mitos" fue acusado de abusar sexualmente durante años de su hermana menor

Adam Savage tiene una extensa carrera en la industria del cine y la televisión norteamericanas. Sin embargo, se lo conoce principalmente por haber co-conducido de Cazadores de mitos , el programa de Discovery Channel en el que someten creencias populares a métodos científicos. Ahora, el experto en efectos especiales de 52 años fue protagonista de una grave acusación por parte de su hermana menor , que testificó frente a la justicia haber sido abusada sexualmente durante años por él.

Antes de convertirse en el conductor del popular programa, Savage fue artista en efectos especiales durante diez años. Trabajó para compañías como Industrial Light And Magic , Warner Bros. y Disney e integró el staff de los episodios I y II de Star Wars y las secuelas de Matrix , entre otras.

En una demanda presentada en las últimas horas, Miranda Pacchiana , de 51 años, afirma que los abusos ocurrieron cuando ella tenía entre siete y diez años, mientras ambos vivían en Sleepy Hollow, Nueva York.

"Comenzando en 1976 o alrededor de 1976 y continuando hasta aproximadamente 1979, Adam Savage habría violado repetidamente a Miranda Pacchiana y la habría forzado a darte sexo oral, además, la habría obligado a dejarse practicar sexo oral, junto con otras formas de abuso sexual", sostiene la demanda que presentó la mujer en la Corte Suprema de Westchester. El documento sostiene además que Savage, que tenía entre nueve y 12 años en ese momento, enmascaraba el abuso como un juego.

Pacchiana hoy es una trabajadora social que escribió en su blog sobre la pérdida de su familia después de denunciar el presunto abuso sexual. "Cuando le dije a mi familia por primera vez que mi hermano me había abusado de niña, pensé que todo mi mundo cambiaría", escribió. "Asumí que los miembros de mi familia compartirían mi deseo de examinar lo que había salido mal en nuestro hogar y seguir juntos un camino hacia la curación. Estaba tristemente equivocada".

Pacchiana también contó que, a pesar de haberle creído, la familia minimizó los hechos. "De hecho, sus comportamientos me hicieron sentir como si el abuso realmente no importara", continuó. "Sí, me creyeron, pero los miembros de mi familia todavía parecían decididos a guardar mi trauma debajo de la alfombra. Con el tiempo, me di cuenta de que me veían como un problema a mí, por estar demasiado enfocada en el abuso y no a él, por ser quien me había abusado".

Pacchiana presentó su demanda amparada bajo la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York, que ahora permitió a las víctimas presentar reclamos que ya habían expirado según las leyes del estado neoyorquino. "El prolífico abuso del Sr. Savage, como se alega en la demanda, causó un daño irreparable a mi cliente con el que vivirá el resto de su vida", dijo el abogado de Pacchiana, Jordan Merson , en un comunicado. "Hoy es el primer paso en la dirección de la sanación y la justicia".

Por su lado, el conductor de TV negó las acusaciones en un comunicado que dio a conocer a través de su abogado, Andrew Brettler .

"Si bien espero que mi hermana obtenga la ayuda que necesita para encontrar la paz, esto debe terminar. Durante muchos años, nos atacó implacablemente y falsamente a mí y a otros miembros de mi familia", dijo Savage. "Al difundir numerosas historias falsas sobre nosotros en busca de una bonanza financiera, torturó a toda nuestra familia y se distanció de todos nosotros. Lucharé contra esta demanda infundada y ofensiva y trabajaré para poner fin a esto de una vez por todas".