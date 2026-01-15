La declaración del exfotógrafo de Julio Iglesias que puede cambiarlo todo

El exfotógrafo de Julio Iglesias ratificó las denuncias contra el intérprete madrileño ante la justicia y, con su testimonio, brindó sustento a los relatos de las denunciantes de abusos sexuales. La fiscalía española incorporó esta declaración al expediente por delitos de trata y servidumbre.

El testimonio de este profesional modifica el escenario judicial por su conocimiento directo de la intimidad del cantante. El testigo participó en una entrevista para el programa Y ahora Sonsoles donde expresó su total confianza en las palabras de las víctimas. Según su visión, las denunciantes son personas humildes y con necesidades económicas, que sufrieron maltratos.

El profesional trabajó para el músico en 1982 y retomó el contacto laboral en el año 2000. Durante ese tiempo, el artista construía su propiedad principal en la República Dominicana. La relevancia de sus palabras radica en la denuncia de un cerco de impunidad en Centroamérica.

El reportero gráfico señaló que las demandas no progresaron en territorio dominicano debido al enorme poder político y social que el intérprete posee en esa región. Esta circunstancia explica por qué la organización Women’s Link Worldwide trasladó la representación legal de las exempleadas a la justicia de España. El testigo también puso en duda la imagen pública de la vida familiar del artista.

El hombre también reveló que el matrimonio entre el cantante y Miranda Rijnsburger funciona como una pantalla para la opinión pública. Según su relato, la pareja vive en residencias separadas y mantiene una relación distante con sus cinco hijos. El vocalista permanece la mayor parte del tiempo solo en sus mansiones de Bahamas o Punta Cana. Su esposa reside habitualmente entre los Estados Unidos y Europa.

La investigación periodística original de elDiario.es y Univision Noticias expuso hechos que sucedieron en el año 2021. La acusación formal ante la justicia española detalla delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado.

El expediente incluye cargos por acoso sexual, agresión sexual y lesiones físicas contra las empleadas. Las abogadas de las víctimas describen un régimen de servidumbre en el cual se impusieron condiciones laborales abusivas de forma constante.

El proceso judicial genera divisiones en el círculo cercano al músico de 82 años. Figuras públicas como Isabel Díaz Ayuso y Mónica Gonzaga expresaron su apoyo público al artista tras conocerse las denuncias. Gonzaga mantuvo tres vínculos sentimentales con el intérprete en el pasado y defendió su inocencia.

El exfotógrafo, por el contrario, manifestó su deseo de que salga a la luz toda la información negativa que rodea la figura del ídolo español. Los testimonios coinciden en señalar que el personal doméstico vivía bajo una presión extrema en las fincas privadas del Caribe.

El cantante español rompió su silencio a través de una comunicación con la revista ¡HOLA!. En ese contacto, el artista afirmó que todavía no llegó su momento para hablar de forma pública. El intérprete aseguró que ese día llegará pronto y que prepara una estrategia legal sólida para su defensa.

