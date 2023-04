Adiós a HBO Max: la plataforma cambiará de nombre antes de fin de año y sumará los contenidos de Discovery

escuchar

Warner Bros. Discovery anunció este miércoles el lanzamiento de Max, una nueva plataforma de streaming que unificará bajo una sola marca todos los contenidos que hasta ahora se ofrecían por separado en HBO Max y Discovery+. Este nuevo servicio, que combina los contenidos de ficción con un amplio mapa de producciones documentales y reality shows, estará disponible en la Argentina en el transcurso de la próxima primavera, pero sin fecha confirmada hasta el momento, según informaron los máximos ejecutivos de la compañía.

La migración a la nueva plataforma se hará de manera automática para todos los suscriptores actuales de HBO Max. También se anunció que cada suscriptor de la actual plataforma conservará una vez concretado el cambio a Max los mismos perfiles, la configuración, el historial de visualizaciones y datos como “continuar viendo” y “mi lista” que tiene actualmente.

El lanzamiento se hará el 23 de mayo para los abonados en Estados Unidos y se extenderá a toda América latina entre septiembre y diciembre de este año, según se informó durante la presentación virtual que llegó vía Internet a todo el mundo desde los cuarteles generales de Warner Bros. Discovery en Burbank, California. En Estados Unidos, el precio del servicio será igual al actual para las opciones que incluyan o no publicidad (esta última contará con más contenidos originales). Todavía no hay precisiones respecto del costo que tendrá en la Argentina y si habrá o no cambios respecto del régimen vigente .

Los ejecutivos dejaron para el final los dos anuncios más resonantes sobre nuevas producciones que acompañan el cambio de nombre y perfil para la plataforma de streaming del poderoso holding del entretenimiento. Primero, la confirmación de que habrá una versión en formato de serie del universo de Harry Potter, que en los hechos constituye una verdadera reescritura de las versiones previas que se hicieron para el cine. Cada uno de los siete libros escritos por J. K. Rowling sobre el mago más famoso del mundo tendrá su correspondiente temporada con adaptaciones “estrictamente fieles” de los textos originales. El elenco será completamente nuevo, y se prevé una producción extendida y a gran escala que llevará al menos una década en concretarse. Rowling será una de las productoras ejecutivas.

“El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy ansiosa por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle que solo ofrece una serie de televisión de formato largo”, dijo Rowling en un comunicado anunciando la serie.

Tras los anuncios, el director ejecutivo de HBO Casey Bloys anticipó que las ideas de Rowling serán “increíblemente útiles” para esta nueva producción. Cuando se le consultó sobre algunos comentarios de la autora sobre los derechos de las personas trans y su posible efecto en la producción de la futura serie, el ejecutivo contestó: “ Es una conversación que transcurre específicamente online, muy matizada y complicada. Pero nuestra prioridad es lo que aparece en la pantalla y claramente creemos que la historia de Harry Potter es formativa y positiva en todo sentido. Habla sobre el amor y la autoaceptación ”.

El otro gran anuncio, que se venía manejando a lo largo de los últimos seis meses a través de varios trascendidos, es una nueva serie relacionada con el mundo de Game of Thrones, y concentrada en las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su pequeño escudero Egg, con el título de A Knight of Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Este nuevo spin off será escrito y producido por George R. R. Martin, el creador de Game of Thrones. El anuncio se produjo muy poco después de la confirmación de la segunda temporada de House of the Dragon.

La nueva plataforma se presentó bajo la consigna “The One to Watch”, que tanto puede significar algo a lo que debería prestarse especial atención por sus características destacadas como un contenido puesto a la consideración del consumidor por delante de cualquier otro. La nueva plataforma no incluye la marca HBO “porque no queremos llevarla al límite obligándola a asumir toda la amplitud de esta propuesta”, según destacó el director ejecutivo de transmisiones globales de Warner Bros Discovery J. B. Perrette.

En la presentación se informó que todas las películas producidas por Warner y estrenadas en los cines (o directamente en streaming) durante 2023 y 2024 estarán disponibles en 4K una vez que lleguen a la nueva plataforma Max. Los ejecutivos anticiparon que Max contará con un nuevo y más ampliado sistema de perfiles y controles para padres en el armado de la programación dedicada a los chicos, y también prometieron un esquema de navegación “mucho más simplificada” para acceder a los contenidos, que serán mucho más amplios en cantidad y diversidad temática.

Durante la presentación se anticiparon detalles de varias producciones originales que llegarán a la plataforma, una vez concretado el cambio de nombre y la migración de suscriptores. Entre ellas se destacan otras dos nuevas series, una en clave de comedia que formará parte del universo de The Big Bang Theory, aunque todavía resta determinar cuál será la temática y a qué personaje en especial estará dirigida, y otra de terror, inspirada en los relatos que forman parte del exitoso ciclo de películas iniciado con El conjuro.

En otros casos se conocieron, además, las primeras imágenes y datos argumentales. La lista incluye a The Penguin, serie que surge de la última película de Batman y tiene como protagonista al villano interpretado por Colin Farrell; la serie The Simpathizer, mezcla de thriller de espionaje y sátira política ambientada en las postrimerías de la guerra de Vietnam con Robert Downey Jr. como figura principal; y The Regime, miniserie dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Kate Winslet que transcurre durante un año en el ocaso de un reino europeo de la Edad Moderna. También se anunció una nueva serie animada con los Gremlins, y un reality documental de cuatro partes en el que sendos hogares convencionales son transformados por un equipo especial en casas muy parecidas a las del universo de Barbie. También aparecieron por primera vez imágenes de la nueva temporada (la cuarta) de True Detective, titulada Night Country, que muestra a Jodie Foster y Kali Reis investigando casos irresueltos en la helada escenografía del invierno de Alaska.