El compromiso de Millie Bobby Brown puso bajo la lupa el pasado tumultuoso de la familia de Jake Bongiovi

escuchar

Con el compromiso de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, la familia del músico Jon Bon Jovi pasó a estar en el ojo de los medios y en el interés de la gente. Aunque el clan parece ser uno de los más unidos del mundo del espectáculo, a lo largo de los años ha tenido que enfrentar batallas referidas al abuso de drogas y la salud mental de algunos de sus integrantes.

Con 34 años de casados, el líder de la banda estadounidinse Bon Jovi y su esposa Dorethea son una de las parejas más duraderas de Hollywood. Tras nueve años juntos se casaron en Las Vegas en 1989 y tuvieron cuatro hijos: Stephanie (30), Jesse (28), Jake (20) y Romeo (19). “ Nunca arrastramos a los chicos a las cosas del ambiente. Nunca señalé el televisor y dije: ‘¡Ahí está papá!’. Nos esforzamos por darle a nuestros hijos una vida normal ”, aseguraba ella en una entrevista con la revista People.

La pareja se conoció en el colegio, cuando eran adolescentes. Mientras él se dedicó siempre a la música, Dorothea trabaja como instructora de karate. A pesar de las dificultades de la familia Bongiovi, todos han demostrado ser muy unidos. “Habernos criado juntos y haber crecido juntos fue hermoso. Nos gustamos de verdad y queremos estar el uno con el otro”, aseguraba él. “Me sentí inmediatamente atraído por ella desde el minuto en que la vi, y eso nunca ha cambiado en 40 años” , agregó.

El miedo por su hija

Jesse, Jacob, y Stephanie Bongiovi junto a sus padres, Dorothea y Jon Bon Jovi, en 2019 (C)Kevin Mazur - Getty Images North America

Puertas para adentro, la familia también tenía sus propias batallas. En 2012, la hija mayor de Jon y Dorethea, Stephanie, con tan solo 19 años fue hospitalizada después de tomar opioides. “Fue horrible, un momento horrible. Fue mi peor momento como padre”, aseguró el músico en 2013 durante una nota con The Mirror.

“ No se clavaba agujas en los brazos, pero hay muchas cosas sintéticas en el mundo y mucha tentación, acceso y presiones que una generación como la nuestra no conoce. Creo que fue una terrible y trágica lección de vida, pero doy gracias a Dios todos los días porque está sana ”, expresó. “Conozco personalmente a personas cuyos hijos e hijas la han pasado peor, y Stephanie podría haber sido una de esas”, culminó en una de las pocas charlas que tuvo sobre el tema de forma pública.

La salud mental

El cantante ha hablado abiertamente sobre su salud mental

En 2016, Jon Bon Jovi habló de sus problemas de salud mental y admitió que los tres años anteriores habían sido “los peores de su vida”, después de que Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi, abandonara abruptamente la banda tras 30 años.

La salida de Sambora sorprendió al cantante, y la consiguiente disputa con su discográfica dejó a Jon en su punto más bajo. “F ue una época muy, muy difícil de la que todavía no me he recuperado del todo, pero mi mujer se ha portado increíble. Sin ella no estoy seguro de cómo lo habría superado ”, le dijo a The Mirror.

Anteriormente, el artista había revelado que en 1991 sufrió una crisis nerviosa luego de que el lanzamiento del tercer disco suyo, Slippery When Wet, y las giras que le siguieron lo dejaron completamente exhausto. Mientras buscaba ayuda psicológica con un profesional, en su cabeza rondaba la posibilidad de suicidarse tirándose de un auto en movimiento. “No estoy preparado para contarlo todo, pero no fue lindo”, aseguró. Además, encontró refugio en la actuación. “Descubrí que actuar me liberaba”, afirmó sobre su breve incursión en ese mundo.

Un momento feliz para todos

Millie y Jake revelaron su compromiso el 11 de abril a través de Instagram. “Te he amado tres veranos, cariño, ahora los quiero todos”, escribió ella en su cuenta, citando una canción de Taylor Swift y publicando una foto de ambos en el mar en donde se puede ver un gran anillo en la mano de la actriz.

Millie Bobby Brown compartió una foto que llamó la atención de sus seguidores Instagram: milliebobbybrown

Jake también compartió una publicación en su propio perfil, en donde escribió un simple “para siempre” junto a la misma imagen que subió su novia. El anuncio confirma algunas especulaciones que han circulado por las redes sociales en las últimas semanas, después de que ella dejara entrever el anillo en un posteo.

LA NACION