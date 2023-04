Eva Mendes y Ryan Gosling: por qué no se muestran juntos y la verdad sobre cómo se conocieron

escuchar

La actriz y empresaria Eva Mendes alude en escasas oportunidades a su vínculo con Ryan Gosling, dado que disfruta conservar un bajo perfil que es toda una rareza en Hollywood. Sin embargo, en algunas ocasiones sí decide compartir algún detalle vinculado a su cotidianidad con su pareja, y en recientes declaraciones no solo reveló por qué no comparten ningún evento juntos sino que además desmitificó cómo fue que se conocieron.

En un posteo de Instagram que no tardó en viralizarse, Mendes subió un video de una escena de Cruce de caminos, el drama de Derek Cianfrance que coprotagonizó en 2012 junto a Gosling y Bradley Cooper. Asimismo, en los comentarios aclaró que no se siente cómoda siendo fotografiada junto a Ryan y que, en consecuencia, prefiere realizar publicaciones con imágenes que ya fueron posteadas previamente. En este caso, una secuencia del film en la que interpretaban a Romina y Luke con una química que traspasaba la pantalla.

Eva Mendes negó haberse enamorado de Ryan Gosling en el rodaje de Cruce de caminos: "La magia empezó mucho antes", reveló Archivo

Con motivo de su posteo, un seguidor le manifestó su deseo de verla junto a Gosling en la red carpet de Barbie, la película de Greta Gerwig en la que Gosling interpreta a Ken, y que llegará a salas argentinas el 20 de julio. “Qué lindo comentario, muchas gracias, pero nosotros no hacemos esas cosas juntos”, aclaró Mendes con mucho respeto. Por lo tanto, quienes esperaban verlos en algún evento alusivo a la premiere del film coescrito por Noah Baumbach y con Margot Robbie como la famosa muñeca, quedó claro que esto no sucederá.

En tanto, Eva ratificó: “Me gustan estas cosas que subo porque me siento cómoda posteando material que ya está al alcance”, añadió la actriz, en relación a cómo las únicas fotografías nuevas que pueden obtener de su familia son aquellas que consiguen los paparazzi de manera esporádica.

Cómo nació el amor entre Eva Mendes y Ryan Gosling

Por otro lado, en el mismo posteo, Mendes reveló cómo fue que conoció a su pareja y desmintió haberlo hecho en el set del drama que lideraron. “La magia es real”, escribió en la captura. “No nos conocimos en el set, la magia empezó mucho antes, pero acá dejo un poco de magia que capturó la cámara. Gracias al increíble director, Derek Cianfrance ”, apuntó Eva. De hecho, fue en 2012, en plena promoción del largometraje, cuando posó por última vez con Gosling. Desde ese momento, ambos preservaron el vínculo y también a sus hijas, Esmeralda Amada, nacida en septiembre de 2014, y Amanda Lee, quien nació en abril de 2016.

La vida en familia, lejos de los flashes

Eva Mendes y Ryan Gosling, pareja de bajo perfil The Grosby Group

El año pasado, en una entrevista concedida al medio británico GQ, Gosling habló por primera vez en detalle sobre cómo es la vida en familia cuando se le consultó sobre cómo transitó la cuarentena por la pandemia de coronavirus: “El tiempo, en general, es algo en lo que pienso mucho ahora. Mis hijas están creciendo tan rápido que necesito vigilar el reloj como nunca antes. Hemos pasado mucho tiempo a lo largo de esos meses tratando de mantenerlas entretenidas”, contó y sumó: “Eva y yo hicimos lo mejor que pudimos y sospecho que hubo más actuación por nuestra parte en cuarentena que en nuestras propias películas, aunque frente a unas espectadoras más exigentes”, dijo con humor.

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Grosby Group - LA NACION

Por su parte, la actriz habló con revista People, pero de manera más escueta: “Mi hombre y mis hijos son mi hogar. Dondequiera que estén, eso es lo que son”, remarcó. Además, Mendes también hizo referencia a cómo, cuando conoció a Gosling, se despertó su deseo de ser madre. “Sucedió que me enamoré de él y tuvo todo el sentido del mundo tener sus hijos”, expresó la actriz, quien también contó que no extraña trabajar en la industria y que no le gusta utilizar sus redes para mostrarse junto a su familia.

“Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana porque mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen. Así que como siento que no tengo su consentimiento, no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente. Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado”, enfatizó.

Eva, una fanática más del Ken de Ryan Gosling

Eva Mendes defendió a Ryan Gosling de las críticas por su papel de Ken en la película de Barbie

En cuanto a la esperada interpretación de Gosling como Ken, Eva bromeó al respecto cuando opinó sobre la primera imagen de Ryan caracterizado como el muñeco: “Es una foto graciosa y él está tratando de ser gracioso, así que funcionó en todos los niveles”.

Desde que trascendieron las primeras imágenes que Mendes le brindó apoyo a su pareja en redes sociales, e incluso añadió un hashtag que dice “ese es mi Ken” y le hizo a Gosling un peculiar pedido: quedarse con la ropa interior que usó en el rodaje. Así lo contó en el programa The Talk: “Le dije: ‘¿Puedo tener esa ropa interior? ¡Por favor! Nunca pido nada’”, se sinceró la empresaria.

