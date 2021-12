Agradecimientos, consejos y una promesa: Luis Novaresio se despidió del Grupo América después de 10 años

Meses atrás se conoció la noticia de que Luis Novaresio no iba a seguir en el Grupo América. El propio periodista confirmó la información y explicó que su decisión se debía a querer “terminar con un ciclo”. Este jueves llegó finalmente el día en el que se tuvo que despedir de su audiencia de Dicho esto (A24) y protagonizó un emotivo momento.

Además de abandonar este ciclo, el conductor también deja su programa en radio La Red y el de América. “Tengo muchísimo que agradecer a esta empresa porque hace diez años empecé a trabajar aquí, muy generosamente se me dio la posibilidad de transitar por distintos lugares. Le agradezco a Daniel Vila que ha tenido muchísima paciencia conmigo”.

Luis Novaresio se despidió de A24

Luego aprovechó el pase habitual con Viviana Canosa y le dedicó unas sentidas palabras a su colega: “Se generó un formato que no guionamos y que fue divertido. Hizo que nos conociéramos y que la gente nos conozca más”.

Luis Novaresio finalizó su programa Dicho esto (A24) instagram

El periodista hizo una mención especial a sus compañeros de trabajo: “Aprendí un montón, esto fue de verdad una escuela. La tele es un trabajo coral, de grupo. El que se cree que por estar delante de cámara tiene una responsabilidad mayor, se equivoca y se atropella”.

En referencia al oficio del periodismo, reflexionó: “Se basa en la curiosidad, es un acto de la pregunta, no de la opinión. Siempre digo esto, todos tenemos la primera pregunta. En la entrevista lo que vale es lo que viene a decir el entrevistado. Eso es el periodismo”.

En su despedida, el conductor no quiso dejar de nombrar a su esposo, Braulio Bauab, y de destacar cuánto lo ama: “Le mando un abrazo, hoy es su cumpleaños. En él encontré un par”.

Luis Novaresio mencionó a su esposo Braulio Bauab en su despedida

Al hablar nuevamente de los motivos que lo llevan a alejarse del Grupo América, señaló: “Me retiro porque voy a escribir pero voy a seguir trabajando de esto. Las vocaciones son como las pasiones, uno puede contarlas pero no puede explicarlas. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un parate en un momento de mi vida particular”.

En ese sentido, continuó: “Tengo 57 años y pasaron circunstancias que me afectaron personalmente. Está muy bien tener proyectos pero también acordarse que los más importantes son los que uno tiene hoy en día. Tomo esta decisión porque lo deseo, creo que está bueno”.

Luis Novaresio encabezó el último programa de A24 Instagram

Asimismo, Novaresio sostuvo: “Estoy seguro de muy poquitas cosas en la vida. Pero de esto que voy a decir sí estoy seguro, ‘el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Desear profundo, pero desear en serio, de verdad es lo mejor’”.

Para cerrar, le dedicó un mensaje especial a los televidentes: “A vos que estás en casa. Es un disparate que me prestes atención. Es un acto de generosidad enorme. Quiero agradecerte estos diez años por, inexplicablemente, prestarme atención. Quiero decirte que solo puedo retribuirlo con una experiencia, no con un consejo porque son muy petulantes. Cuando mas yo he sido, mas feliz he sido. Cuando mas yo soy, mas feliz soy. Cuanto mas persigo mi deseo, más siento que estoy construyendo futuro. Gracias, nos estamos viendo en cualquier momento y lugar”.