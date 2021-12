La furia de Ángel De Brito contra Carmen Barbieri: “Me traicionó, me cambió por dinero”

Ángel De Brito explotó este jueves en Los ángeles de la mañana (eltrece) en contra de Carmen Barbieri, a quien acusó de haberlo traicionado. El periodista reveló que cuando tenían casi todo cerrado para trabajar juntos, ella decidió abandonarlo y aceptó formar parte de otro proyecto televisivo. “Me traicionó”, aseguró.

“Me dijo Carmen que ella casi firma para ser ‘angelita’”, le dijo Andrea Taboada a De Brito en el segmento #Angelresponde. Indignado con lo que escucho, le respondió: “No me hagas hablar de eso”. Sin entender bien de qué hablaba el conductor, la panelista remarcó que estuvo invitada a Mañanísima (Ciudad Magazine), ciclo conducido por la capocómica y ella le remarcó que casi habían sido compañeras de trabajo.

Memorioso, De Brito no ocultó su bronca y expresó: “¿Querés que terminemos mal el año con Carmen Barbieri? No me preguntes más”. Sin embargo, Taboada fue por más y, con picardía, explico que la exvedette no aceptó ser ‘angelita’ porque tuvo “otra propuesta”.

Carmen Barbieri y Ángel de Brito (Foto: Instagram/@angeldebritooki)

Sin más vueltas, De Brito cargó fuertemente contra la conductora con un descargo: “Carmen me cag..., básicamente. Estaba todo confirmado. Tenía su sillón listo y se fue a Masterchef Celebrity. Le ofrecieron el triple de plata. Iba a ser ‘angelita’. Esto fue el año pasado, que no se haga la tonta. Ahora, va a decir que se olvidó por el Covid. Le hubiese encantado, pero se fue corriendo a Telefe. Me cambió por dinero. Tantos años de relación”.

Ángel de Brito explotó contra Carmen Barbieri: “Me traicionó, me cambió por dinero”

Asimismo, aclaró que estaba tod arreglado de palabra, pero Barbieri no llegó a firmar su contrato con eltrece para sumarse a LAM: “Faltaba solo eso. Había arreglado. Tenía todo su séquito que venía con ella. Carmen me traicionó, ese sería el título”.

Si bien Carmen está al frente de un programa diario, semanas atrás tuvo que bajarse de una obra de teatro que iba a compartir con su hijo por falta de tiempo. “Espero que me hayan entendido. Pido disculpas porque estoy dejando sin trabajo a mucha gente. No me van a reemplazar, no entiendo por qué no buscan a una madre que haga de Federico. Pido disculpas a todos, en especial a él que lo dejé sin laburo porque dejó de hacer otras cosas”, contó angustiada.

Carmen Barbieri pudo haber sido una "angelita"

La decisión de la capocómica habría repercutido en el estado de ánimo de Bal, que según contó De Brito, habría quedado un poco desilusionado, por este y otros sinsabores laborales que tuvo en el último tiempo.