A poco menos de dos meses de convertirse en padre por primera vez junto a Melody Luz, Alex Caniggia tomó la decisión de dejar la Argentina e instalarse en España. Pero en esta ocasión no volvió a Europa para disfrutar de su herencia, sino para trabajar. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia es uno de los 18 participantes de Gran Hermano VIP en su octava emisión. Y fue su participación la que causó preocupación, debido a que en las últimas horas se descompensó al realizar una particular prueba para conseguir alimentos.

El formato de Gran Hermano pisa fuerte este 2023 en todas partes del mundo. En España, comenzó su versión famosos, cuyos participantes se destacan en el mundo del espectáculo. Uno de los convocados es el siempre polémico Alex Caniggia, quien ahora se encuentra en zona de eliminación y deberá realizar un duelo llamado “muerte súbita” contra su “enemigo” de convivencia, Luca Dazi. En esta instancia que se hará el próximo jueves se determinará qué participante sigue en juego.

Alex Caniggia realizó una prueba importante para Gran Hermano Instagram @alexcaniggia

No obstante, no es el único asunto que lo tiene en el foco de atención. En las últimas horas debió realizar una prueba llamada Pagas o palmas, en el que los participantes deben superar un desafío gastronómico para poder conseguir sumar alimentos a la casa, que en estos momentos escasea. Por ello Alex no dudó en afrontar el desafío.

En su caso, podía obtener pizzas a cambio de comer lo que popularmente se conoce como una achura, puntualmente un chinchulín. Lejos de tener el crujiente sabor asado, la cocción de este alimento fue hervido, lo que le daba una contextura más bien gomosa. “¿La gente qué dice? ¿Que pague o que coma?”, preguntó el joven y recibió una respuesta positiva desde la tribuna.

Alex Caniggia realizó una prueba en Gran Hermano Vip y sufrió una descompensación

El reloj comenzó a correr y en un minuto debía terminar el plato. Pese al aspecto poco agraciado del menú, decidió realizar la prueba. No fue una tarea fácil debido al sabor, que por momentos le provocó ganas de vomitar. Pese a ello, continuó y logró superar la prueba.

Pero el asunto no terminó allí, sino que más tarde en redes sociales se comenzó hablar sobre la transmisión en vivo desde la casa en la que se pudo ver a Alex un tanto descompuesto. Los usuarios se preguntaban si el participante fue asistido por un médico ya que su porte no era el mejor y decidió mantenerse acostado. Sin embargo, más tarde se mostró recuperado, por lo que la preocupación se terminó.

El duro momento que vive Alex

Si bien el hermano de Charlotte se suele mostrar enérgico y presumiendo que ingresó al juego para ganar, el aislamiento le está jugando una mala pasada, algo típico en que se ha visto históricamente en el formato del reality. Recientemente, decidió hablar frente a cámara mientras se encontraba en soledad en el patio de la propiedad.

El duro momento de Alex Caniggia en GH Vip

“Quiero dormir con Bebi y Mamu. No veo la hora Mamu, no doy más acá encerrado”, expresó con dolor, en referencia a cuánto extraña a su hija Venezia, y a su pareja, Melody Luz. Por primera vez, se mostró quebrado aunque sabe que su novia lo apoya incondicionalmente, como ella misma expresó en las redes sociales.

