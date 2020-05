Agustina Cherri renovó su look de forma casera y quedó igual a su hija Muna

El cambio de look de Agustina Cherri la dejó igual a su hija Muna

El confinamiento por la pandemia del Covid-19 no solo generó un aumento exponencial de uso de las redes sociales para amortiguar el tiempo libre, sino también el deseo de cambios de looks inesperados sin una "mano profesional". Agustina Cherri se sumó al equipo de quienes no esperaron las reaperturas de peluquerías y de forma casera improvisó una renovación en su cabello.

"Buen día. Sí, yo me corté el pelo. Estoy desesperada", confesó en la publicación de su Instagram y en cuestión de minutos llegaron las primeras comparaciones con su propia hija, Muna. "Estás igual a tu nena" , "Son dos gotas de agua" , "Qué parecida a Muna", fueron algunos de los comentarios que se repitieron en la postal que superó los 42.000 likes.

Muna es la hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls, tiene once años y en las redes sociales es toda una estrella en materia musical. Apodada como "almendrita" , la pequeña ya cosecha más de 247.000 seguidores gracias a sus videos de covers tocando el ukeleke. Si bien Agustina reveló en una oportunidad que su hija desea trabajar desde ya en los medios, lo cierto es que todavía no quiere que ingrese en el mundo laboral.

De hecho, en una entrevista para LA NACIÓN contó que existen algunas discusiones por tal motivo pero que ha logrado que canalice esas ganas estudiando comedia musical, piano, canto.