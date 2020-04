Agustina Cherri y su hija Muna se divierten haciendo de Moria y Susana - Fuente: Instagram 00:22

29 de abril de 2020

Agustina Cherri y su hija de 11 años, Muna, sucumbieron al furor que es la red social Tik Tok para recrear un viejo diálogo entre dos divas: Susana Giménez y Moria Casán.

En el video se puede ver a la actriz personificando a la diva de los teléfonos cuando entabló una charla con la exconductora de Incorrectas sobre una supuesta relación que tuvo con el recordado Cacho Castaña. "Vos estuviste con Cacho también", le dijo Moria a Susana por entonces. "Ay, pero no estuve, Moria", retrucó la rubia. "Ese verano me dijiste que no te había gustado una cosa de él", fue el contraataque de Casán. "¿Pero vos estás loca? Nooo", acotó Giménez en el extracto recreado a la perfección por Agustina y Muna.

Equidad, interpretada por Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls - Fuente: Instagram 00:34

Esta no es la primera vez que la hija de la actriz de Separadas protagoniza un video que se vuelve viral. La pequeña -fruto de la relación de Cherri con Gastón Pauls- se describe en sus redes como "amante de la música", y en su cuenta de Instagram, donde tiene 190 mil seguidores, despliega su talento artístico a través de videos en los que interpreta covers mientras toca el ukelele .

Muna Pauls Cherri interpreta Death Bed (Coffee for Your Head) de Beabadoobee - Fuente: Instagram 00:21

Muna se creó la cuenta en enero, y desde entonces postea sus clips. El más reciente, en el que se grabó cantando el tema "Death Bed (Coffee for Your Head)" de Powfu y Beabadoobee, cosechó muchos elogios de figuras del mundo el espectáculo. En dicho video, también mostraba su flamante cabellera. "Con nuevo color de pelooo (Es temporal)", aclaró.

Su mamá ya se ha referido al talento de su hija. En una entrevista con LA NACION , contó qué es lo que desea para su pequeña en el plano profesional.

"A mi hija Muna le encanta actuar. Por ahora conseguimos que canalice esas ganas en prepararse: estudia comedia musical, piano, canta increíble. Si más adelante es lo que le gusta, oportunidades no le van a faltar. La verdad es que la televisión de estos días no es la misma que cuando yo empecé. Además mis viejos no eran conocidos y en el caso de ella es distinto", manifestaba Cherri.

"Si fuera por ella, querría empezar a trabajar mañana. Pero por ahora me tiene que hacer caso y yo explicarle lo mejor que pueda mis razones", apuntaba la actriz.