Brooke Shields habló de su apasionante romance con John F. Kennedy Jr. y reveló cuál era su arma de seducción

Brooke Shields recordó en un video de TikTok uno de los romances más recordados de su juventud, junto a John F. Kennedy Jr. El clip fue publicado en la plataforma china por su hija, Rowan Henchy, y forma parte de uno de los trends más virales de este año. En el mismo, una persona responde preguntas mientras de fondo se escucha una canción.

En este caso, Rowan, de 22 años, hace una sincronización labial con el tema “Boom Clap”, de Charli XCX. Mientras la joven está frente a la cámara, un texto pregunta: “Me pregunto si JFK Jr. besaba bien”. En ese momento, el video se desplaza hacia Brooke Shields, quien gira la cabeza hacia la cámara y responde con otro texto superpuesto: “Uno de los mejores”.

La breve escena despertó curiosidad entre los seguidores y llevó nuevamente a la actriz a recordar el vínculo que tuvo con el hijo de John F. Kennedy y Jackie Kennedy Onassis, quien murió en un accidente aéreo en 1999. Durante una aparición en The Howard Stern Show para hablar de su documental Pretty Baby: Brooke Shields, producido por Hulu, la actriz contó cómo comenzó esa historia que había marcado su juventud.

La actriz habría tenido una noche romántica con uno de los hombres más famosos de los Estados Unidos (Foto: Redes Sociales)

“Estuve locamente enamorada de él desde que tenía tres años. Mi madre me decía: ‘Ese es el chico con el que te vas a casar’”, recordó Shields sobre Kennedy Jr., a quien los medios solían llamar “John-John”. El encuentro entre ambos se produjo en la década de 1980, cuando la actriz viajó con su madre a Aspen, Colorado, para asistir a una boda. Allí coincidieron con la familia Kennedy, que disfrutaba de unas vacaciones de invierno en las que pasaban largas jornadas de esquí.

Con la intención de llamar su atención, la intérprete decidió demostrar sus habilidades en la nieve, aunque admitió que no tenía experiencia en ese deporte. “Nunca había esquiado antes en mi vida”, contó entre risas. A pesar de la improvisación, la estrategia funcionó y Kennedy Jr. la invitó a pasar la noche con su familia en un bar.

Shields recordó aquel lugar como un ambiente bastante turbulento. “Todos estaban bebiendo en el bar y hubo peleas”, relató. En medio de esa escena, Kennedy Jr. se acercó a ella y le propuso retirarse del lugar. “Me preguntó: ‘¿Quieres irte de aquí?’. Y yo le respondí: ‘Sí, sí quiero irme de aquí, John Kennedy’”, recordó la actriz.

En su documental titulado Pretty Baby, Brooke Shields también repasa su breve relación con el galán (Foto: Redes Sociales)

La cita derivó en un momento que toda la vida recordó como una película. “Me besó y fue como el mejor beso que he tenido en toda mi vida”, afirmó. Si bien, John habría intentado convencerla de tener una noche de pasión con él, ella se habría negado debido a que aún no había estado con nadie y tenía miedo de enamorarse profundamente y que él la olvidara al día siguiente. “Pensé: ‘Dios mío, te estás enamorando y si te acuestas con él, puede que no te vuelva a hablar y no puedes soportarlo’”, relató.

“No estaba jugando, realmente tenía mucho miedo de que me hicieran daño porque si me acostaba con él le habría dado todo mi universo, mi corazón, mi todo”, agregó. Sin embargo, todo lo que ocurrió aquella noche lo lleva guardado por siempre en su corazón. “Fue mucho más que simplemente no decepcionante. Tenía unos labios hermosos, un rostro increíble y además era una persona muy atractiva. Pero también era alguien sencillo, divertido e irreverente”, recordó Brooke Shields.