Agustina Kämpfer, separada de Carlos Gianella: “Tomamos la decisión entre los dos”

Este viernes, una sorpresiva confesión de Agustina Kämpfer sorprendió a todo el panel de Nosotros a la mañana. Mientras el conductor del ciclo le preguntaba a su equipo por los planes para este fin de semana, la periodista aprovechó la situación para confirmar su separación de Carlos Gianella, luego de tres años de relación.

“¿Te vas a algún lugar el finde?”, le preguntó el Pollo Álvarez a la panelista, en vivo. “No, me quedo en Buenos Aires. Ya estuve en Mar del Plata 15 días, así que me quedo metropolitana este finde. Además, dicen que va a llover un montón”, respondió Kämpfer.

“Sale cucharita”, lanzó el conductor dando a entender que el clima iba a estar especial para estar en la cama. Sin embargo, la reacción de la periodista descolocó a su compañero. “Mmm... No, no voy a hacer cucharita. No tengo más con quien hacer cucharita”, disparó ante la mirada atónita de todos sus compañeros.

“Pará, pará... Vamos a hablar en serio. ¿Te separaste?”, la interrumpió el Pollo. “Sí, me separé hace unos días, muy pocos días”, confirmó la panelista, y enseguida responsabilizó a la pandemia por su ruptura. “La pandemia... ‘Uh, che, esto es una mochila de piedras’, y bueno... Tomamos esta decisión entre los dos, entre Carlos y yo, después de estos tres años hermosos que me han hecho muy bien. Pero bueno, se terminó”, indicó.

Tras asegurar que fue en buenos términos, la panelista advirtió: “Carlos es un gran hombre y una persona muy madura e inteligente en lo intelectual y obviamente en lo emocional también. Así que estamos haciendo lo mejor posible porque además está Juan [su hijo], que entre ellos se quieren mucho. Pero bueno es una decisión tomada para el bien de la familia y de los individuos”, remató un poco triste.

LA NACION