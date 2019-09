Ailén Bechara: "Mi hijo necesita una figura paterna cerca y no una vez por mes"

Luego de romper en llanto en la pista del Súper Bailando, la participante explicó por qué se encuentra tan sensible Crédito: Instagram

"No exageraba en nada. No podía dejar de llorar. Me re pegó lo que me dijo el jurado porque fue fuerte. Ayer no servía para nada", contó Ailén Bechara en Hay que ver, el programa de canal 9 que conducen Denise Dumas y José María Listorti. Ailén bailó el jueves el Cha cha cha en el " Súper Bailando" y obtuvo apenas 7 puntos. Luego de escuchar la devolución de los jurados y el BAR, la modelo se fue llorando de la pista.

"Que le dijeran que soy un intento de figura me hizo un nudo en la garganta. Ya saben que soy la llorona y no me pude contener; me dolió lo que me dijeron. Llegué a casa con angustia y mi marido me decía que no podía ponerme así. Mi objetivo no es ser bailarina. Quiero estudiar comunicación, y por más que tome clases no voy a ser bailarina", contestó. Y agregó: "De todas maneras, que me mandaran a estudiar está bueno el mensaje, obvio que hay que estudiar. No soy vaga pero yo tomo clases de inglés, estudié periodismo, locución, porque siento que mi camino es por otro lado".

Ailén sostiene que con ella son más duros que con otros participantes. "Yo creo que si le sucediera a otra pareja, la contemplarían. Ensayamos poco porque recién nos encontramos con el bailarín. Estoy acostumbrada a que al jurado no le guste lo que hago. Recibí muy pocos halagos y siempre voy a duelo", indicó.

La modelo viene de unas semanas difíciles porque su compañero, el cantante Cae, dejó el certamen debido a una gira que hará por todo el país con la obra Madagascar. "Me enteré de su renuncia por la producción. Al otro día me mandó audios explicándome la situación. Está todo bien", aseguró al respecto.

¿Pero Ailén tiene algún problema personal? "Tal vez tocaron algo que estoy hablando en terapia. Quizá no encuentro el rumbo. Hay cosas que no tengo resueltas, como todo el mundo. El "Súper Bailando" me salvó porque venía de estar mal. La verdad es que mi marido (Agustín Giménez) es representante de futbolistas y viaja mucho. Entonces, ese llamado me hizo sentir viva. Cuando termine el programa, nos vamos a replantear cómo seguimos porque mi hijo necesita una figura paterna cerca y no una vez por mes. Tal vez lo acompañe. Mi pareja me banca. Por ahí me siento culpable porque paso poco tiempo con mi hijo", concluyó.

En el piso del programa también estuvo Aníbal Pachano, que fue quien le dijo a Ailén que era "un intento de figura" y provocó su llanto. "Ailén se tiene que replantear si sigue en ShowMatch. Es lógico que vaya a estudiar baile. Se tiene que bancar las críticas. Y además, ya le pedí disculpas. Pero todos le dijeron algo y solo le molestó lo que dije yo. Voy a ir caminando a Luján por las disculpas".