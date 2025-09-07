Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el baby shower de Faustino: las fotos y videos con los invitados

Eva Bargiela y Gianluca Simeone celebraron el baby shower de Faustino, el hijo que está próximo a llegar para revolucionar a la pareja. Al ser dos celebridades, ambos se encargan de mostrar los detalles del embarazo, cómo continúa el proceso y todas aquellas actividades relacionadas a este momento único en sus vidas.

"Día inolvidable", la frase que escogió la pareja para esta celebración

“Ayer fue un día inolvidable. Acompañados de todas las personas que queremos y nos quieren, esperando la llegada de este bebito con mucho mucho amor”, expresaron Eva y Gianluca en un posteo unificado en Instagram que mostró los detalles de una celebración que tuvo lugar el sábado y contó con la participación de familiares, amigos y personas cercanas al círculo íntimo de la modelo y el exfutbolista hoy devenido en representante.

Al hacer el raconto de actividades, Eva decidió armar una historia de Instagram donde anticipó el baby shower con la imagen de un mini escenario decorado con una mesa, globos blancos y una cartelera que tenía el nombre del bebé en camino.

La puesta en escena del baby shower que organizaron Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Lo que siguió fue una publicación tras otra donde se mostró tanto el detrás de escena, como el evento en sí donde Gianluca y Eva fueron el centro de atención. Con una gran cantidad de juegos y actividades al aire libre, los protagonistas se mostraron felices, expectantes y rodeados de personas cercanas a su entorno, quienes se mimetizaron con el ambiente y le pusieron un color especial a la jornada.

El look de Eva Bargiela para el baby shower

Con un clima festivo y distendido, el hijo del Cholo Simeone y la modelo integraron al resto de los presentes y los agasajaron con un variado catering para disfrutar de una tarde soleada y calurosa.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone sorprendieron a los invitados con varios juegos

Para estar a tono con la circunstancia, Eva Bargiela eligió un outfit total white, compuesto por un pantalón estilo recto, un saco de tela ligera y una remera clarita que dejó al descubierto su panza de embarazo. Por su parte, Gianluca siguió la misma tendencia con el color claro como predominante: en su caso, la vestimenta fue más ligada a un estilo deportivo con una remera de algodón y un pantalón con bolsillos, sumado a unas zapatillas a tono.

Los festejos también vinieron acompañado de los obsequios de los invitados, quienes no perdieron la oportunidad de sacarse una foto con Eva y Gianluca. Por parte de la modelo, Lizardo Ponce, Sofía ‘Jujuy’ Jiménez, Ailén Bechara y Ana Rosenfeld fueron las celebridades más destacadas que postearon su imagen en sus respectivas redes sociales.

Lizardo Ponce y Sofía 'Jujuy' Jiménez presentes en la celebración de Eva Bargiela

Por último, de parte de Gianluca, quien sumó mucho material sobre lo que aconteció en el baby shower fue Carolina Baldini. A través de videos, la mamá del exfutbolista mostró cómo Eva Bargiela y su hijo se entretuvieron con distintos juegos que involucraron, también, a gran parte de los invitados.

El entretenido juego que organizaron en el baby shower de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

“Queremos conocerte, Fausti”, indicó Baldini en una de las historias más emotivas que subió. Además, la exmodelo subió una instantánea con Giuliano, su otro hijo, quien se encuentra en el país debido a los compromisos con la selección argentina, quien le ganó a Venezuela el pasado jueves y enfrentará a Ecuador el martes.