Tras la renuncia de Cae al "Súper Bailando", Ailén Bechara rompió el silencio

Cae renunció al certamen y su compañera, Ailén Bechara, se enteró por TV Crédito: Instagram

12 de septiembre de 2019 • 23:31

Ayer por la tarde se hizo pública la sorpresiva renuncia de Cae al " Súper Bailando". Las especulaciones en torno a una posible pelea con su compañera, Ailén Bechara, no tardaron en llegar y, si bien los protagonistas lo negaron y aseguraron que la decisión se debe a compromisos laborales, el escándalo estalló en los medios.

De viaje por el interior del país con sus shows, el cantante no se expresó todavía al respecto. Sin embargo, lo que más sorprendió es que tampoco se comunicó con su partenaire, quien se enteró de la noticia por la tele. "Nosotros estábamos en el teléfono esta semana. Cae me contó que se venía la gira de Madagascar y que seguramente se tenía que ir. Ayer me enteré por los medios que había renunciado, todavía no pude hablar con él. Hoy le mandé un mensaje pero estaba en el aeropuerto de Salta y no me pudo contestar", contó la participante del certamen. "Lo que yo quiero es bailar. Yo sabía que Cae no era bailarín y que me iba a lucir mucho más con un profesional", indicó.

Mientras que la versión oficial asegura que el cantante abandonó el programa porque comienza la gira con su obra infantil, los rumores que hace semanas hablan de una mala relación entre ellos volvieron a escena. "Hubo un roce hace un tiempo pero todo se solucionó. Nos llevábamos bien. El último ensayo fue el martes y nos reímos mucho. No voy a decir que éramos mejores amigos porque no es verdad, pero tampoco nos odiábamos", explicó Bechara.

En cuando a los motivos de la inesperada renuncia del cantante, aseguró: "Yo lo que quiero aclarar es que él se fue por la gira de Madagascar. Para todos los que dudan, lo van a poder comprobar en unos días. Él quizás no calculó que íbamos a durar tanto en el Bailando".

Finalmente, al especular sobre un posible reemplazo para que la acompañe en la pista, la rubia advirtió que de ninguna manera volvería a bailar con su ex, Fernando Bertona, que acaba de quedar fuera de competencia como compañero de Leticia Brédice. "Hoy defiendo a mi familia más que a nadie. Si yo bailara con él, empezarían de nuevo las especulaciones. Tuve cero problemas con mi pareja, de hecho ha venido a verme varias veces pero es una cuestión de códigos", concluyó.