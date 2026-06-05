Ailén Cova habló sobre su presunta mala relación con las mujeres de la selección y fue contundente

En medio de los festejos por el Mundial de Qatar, un escándalo amoroso sacudió a la selección argentina. Alexis Mac Allister se separó de Camila Mayan después de cinco años juntos y oficializó su relación con Ailén Cova, mejor amiga de él desde la infancia. A tres años y medio del drama, siguen juntos y muy enamorados en Liverpool con Alaia, su hija en común de ocho meses. Pero, si bien la pareja está más que consolidada, hay fuertes versiones de que las cosas entre ella y el grupo de mujeres de la selección argentina no serían precisamente amigables. En la previa de la Copa del Mundo, donde todas estarán cara a cara, Cova rompió el silencio y dejó los tantos en claro.

En la emisión del jueves 4 de junio de Puro Show (eltrece) advirtieron que las únicas integrantes de La Scalot —el grupo de esposas y novias de los jugadores de la selección argentina— que siguen a Ailén Cova en Instagram son Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, y Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández. Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, dijo que, según allegadas a las mujeres, a ellas “no les gusta cuando una mujer se mete en medio de una relación que está instalada. No cae bien entre el grupo de las mujeres que suceda eso”.

Ailén Cova está en pareja con Alexis Mac Allister y son padres de Alaia (Foto: Instagram @ailencova)

En medio de las especulaciones sobre si existe una mala relación entre Cova y el resto de las mujeres de la selección argentina, la comunicadora reveló que le preguntó directamente a Ailén si se sentía excluida del grupo o si había sucedido algo interno. Ella no solo respondió, sino que dejó en claro su postura. “No, cero, no pasó nada. Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada, pública”, dijo. “Incluso me junté con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me super incluyeron”, enfatizó.

Camila Mayan junto a Valentina Cervantes, Carolina Calvagni y Julia Silva (Foto: Instagram @calvagniofficial)

Por su lado, si bien está separada de Mac Allister, Camila Mayan aún continúa en contacto con algunas integrantes de La Scalot. El fin de semana asistió a un evento organizado por Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, donde también se encontró con Cervantes y Julia Silva, pareja de Marcos “Huevo” Acuña. La influencer dijo en Puro Show que tiene “buena relación” con varias de las mujeres del grupo y, ante los rumores de que ellas no querrían integrar a Cova, dijo: “Yo no sé quién especula eso. No sé, la verdad. Pero bueno”.