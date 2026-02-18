Se mostraban como amigos, pero el amor pudo más: la historia del romance más polémico de la selección argentina

Las redes sociales amanecieron con unas postales muy tiernas de Alexis Mac Allister y su mujer, Ailén Cova, junto a su pequeña hija Alaia, que nació en septiembre del año pasado. La publicación generó todo tipo de comentarios con respecto al buen momento de la pareja como padres primerizos y varios recordaron los inicios del romance, que incluyó una amistad desde pequeños, años distanciados por kilómetros y con otros noviazgos, y un reencuentro final que derivó en esta familia que conformaron en la actualidad.

Ailén compartió una serie de fotos junto a su hija

La primera en compartir las fotos con su primogénita fue Ailén, que subió un carrusel a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 170 mil seguidores. Allí se ve a madre e hijas sonrientes posar para la cámara, en una escena que enterneció a todos sus fans. “Ráfaga de Alaia dándose cuenta que el viento puede ser calentito y dándole un ataque de risa”, escribió en la publicación la diseñadora de indumentaria.

Alexis demostrando toda su ternura con su hija

Luego, hizo lo propio Alexis. Posteó una foto en la que sostenía a Alaia en brazos, ambos con una sonrisa de oreja a oreja dibujada en sus rostros. Más escueto, solo colocó un emoji de corazón para acompañar a la tierna foto, que estaba en blanco y negro. El comentario de Ailén no se hizo esperar: “Mis hermosos”.

La historia de amor de Alexis y Ailén

La historia de Alexis y Ailén tiene larga data y lejos estaba de parecerse a esta idílica familia que conformaron junto a su pequeña. Se conocieron en La Pampa de chicos y durante muchos años fueron amigos. En la adolescencia compartían reuniones con amigos mientras la carrera del jugador en Argentinos Juniors crecía paso a paso. Durante mucho tiempo compartieron risas, etapas de crecimiento y confidencias, sin imaginar que esa cercanía derivaría en algo más profundo.

Durante sus primeros años de carrera, en Boca Juniors y en el Brighton de Inglaterra, Alexis estaba de novio con la influencer Camila Mayán. Mantuvieron una relación sentimental durante casi cinco años, que incluyó una etapa de convivencia en Inglaterra mientras él desarrollaba su carrera profesional. Sin embargo, la pareja llegó a su fin en diciembre de 2022, justo luego de que el futbolista ganara la Copa del Mundo. Dicha ruptura fue bastante mediática e incluso Camila busco iniciar acciones legales, que finalmente no prosperaron.

Alexis y Ailén se conocen desde la adolescencia (Foto: @ailencova)

Al poco tiempo, se comenzó a hablar del inicio del vínculo amoroso con Ailén. Este cambio no estuvo libre de controversias. Surgieron dudas sobre si el romance había empezado cuando el jugador aún mantenía su relación anterior. Los comentarios y conjeturas se multiplicaron en redes y medios. Aun así, ambos optaron por mantenerse al margen del ruido y afianzar su historia pese a la exposición pública.

En mayo de 2023 dieron un paso decisivo al mostrarse oficialmente como pareja en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, celebrada en el Lago di Como, Italia. Ese evento marcó un antes y un después se hicieron públicos ante amigos, compañeros de la selección y la gente.

Ailén acompaña a Alexis como futbolista del Liverpool (Foto: @ailencova)

Desde entonces, sus apariciones juntos se hicieron más frecuentes. Tiempo después, Ailén tomó la decisión de mudarse a Inglaterra para acompañar a Alexis, que es una de las figuras del Liverpool. Luego la relación siguió muy encaminada, ya que se los veía muy felices en redes sociales.

El siguiente gran capítulo en la vida de Alexis y Ailén Cova llegó con la paternidad. En marzo de 2025 anunciaron que esperaban su primera hija, una noticia que despertó ilusión entre sus seguidores. La confirmación llegó mediante un emotivo video que incluyó la prueba de embarazo, la primera ecografía y la reacción de sus seres queridos.

Alaia nació el año pasado y se volvió la devoción de su familia

El 22 de septiembre de 2025 nació Alaia en Inglaterra y la pareja terminó de consolidarse como familia, un sueño que ni se imaginaban en aquellos años de juventud en los que forjaron una linda amistad.