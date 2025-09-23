Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el curioso nombre que eligieron para su bebé

¡Familia de tres! Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez. La pareja le dio la bienvenida a su hija en Inglaterra y se conoció el especial nombre que eligieron. El parto estaba previsto para el 26 de septiembre, pero se adelantó un par de días. Hasta el momento ni el campeón del mundo ni su pareja se pronunciaron al respecto.

“Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova”, anunció el periodista Guido Záffora en Las mañanas con Andino (TV Pública) y reveló que la información fue confirmada por la familia. “Se llama Alaia. Acaba de nacer en Inglaterra”, reveló.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister le dieron la bienvenida a su hija

La llegada de la bebé era inminente. Alexis Mac Allister tenía previsto estar en lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet, en París, Francia, para la entrega del Balón del Oro, premio al que estaba nominado por lo realizado en la temporada 2024/2025. Sin embargo, antes de la gala, publicó una foto en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 8.5 millones de seguidores, para notificar sobre su ausencia. “No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, escribió. Finalmente, quedó en la posición número 22 y el ganador fue el francés Ousmane Dembélé. El motivo de su ausencia fue justamente el inminente nacimiento de su hija.

La feliz noticia de que el campeón del mundo y su novia estaban en la dulce espera se hizo pública en marzo. Luego de que en LAM (América TV) revelaran que la joven estaba de tres meses, la pareja compartió un emotivo video para confirmar la feliz noticia. En las imágenes se pudo ver el momento en el que realizaron la prueba de embarazo y se encontraron con un resultado positivo, como así también su visita al médico y la ecografía. “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón. Nos vemos prontito”, comentaron en la publicación. Posteriormente, revelaron que esperaban a una niña y durante los últimos meses, Cova mostró cómo su hija iba creciendo en la panza.

El video con el que Alexis Mac Alliter y Ailén Cova anunciaron que estaban en la dulce espera

La historia de amor de Mac Allister y Cova se remonta a cuando eran adolescentes, pero se volvió una realidad mucho tiempo después. El 24 de diciembre de 2022, tan solo unos pocos días después de ganar la Copa del Mundo, el futbolista terminó su relación de cinco años con Camila Mayan, con quien convivía en Brighton. A los pocos días oficializó su noviazgo con Cova, mejor amiga de él desde que eran niños. La presentación oficial se dio en el casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en mayo de 2023. “Ellos de chicos, más allá de que al principio se había escondido, ya habían tenido un vínculo. Él siempre estuvo perdidamente enamorado de Ailén. Me dicen que es una excelente mina. En el grupo de las mujeres de la selección cayó muy bien, es un perfil muy bajo. También la querían mucho a Cami Mayan, por supuesto”, reveló la periodista Julieta Argenta en LAM.

En diciembre de 2022, Alexis Mac Allister se separó de Camila Mayán y oficializó su relación con Ailén Cova (Foto: Instagram @alemacallister / @camimayan)

Tras la separación de Mac Allister y Mayan se desató un verdadero escándalo. La influencer abandonó la casa que compartían en Inglaterra y se instaló en Buenos Aires. En varias oportunidades contó detalles de la ruptura. Además de asegurar que no pudo recuperar varias de sus cosas que estaban en Europa, decidió iniciar acciones legales para solicitar una compensación económica por los años en que, según sus palabras, dejó en pausa su propio desarrollo profesional para acompañarlo en su carrera como futbolista.