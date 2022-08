Al sol y en el jaccuzzi: Lali Espósito se mostró a los besos con Rels B

Lali Espósito no es el tipo de persona que se queda callada cuando algo no le gusta y, días atrás, apuntó con todo contra a aquellos que la vincularon sentimentalmente con Rels B, un rapero español que la acompañó durante sus recientes vacaciones. Su descargo apareció en medio de una oleada de rumores que aseguraban que había nacido un romance, los que aumentaron tras un particular video que demostró que el encuentro no fue una coincidencia. Sin embargo, poco después de que negara las cosas se viralizó una grabación en donde se los ve en la misma cama.

Lali Espósito protagonizó un sensual video con Rels B

Finalizadas las grabaciones de la primera etapa de La Voz Argentina (Telefe) y luego de dar inicio al Disciplina Tour, Lali Espósito se tomó unas relajantes vacaciones. Con el fin de alejarse del invierno argentino se instaló un par de días en las paradisíacas playas españolas, que la recibieron con altas temperaturas y un sol que invitaba a pasar largas horas dentro del agua.

Acompañada por un grupo de amigas realizó paseos en yate, exploró las calles europeas y degustó los mejores platos que la cocina local tenía para ofrecer. Aunque la “Diva” es propensa a evitar compartir los aspectos más íntimos de su vida privada, hizo una excepción y entretuvo a sus millones de fans con las fotos y videos que registraron algunos de los momentos más preciados de la escapada.

Pero no fueron sus coloridas bikinis o los imponentes paisajes los que captaron la atención, sino que las miradas de los usuarios de las redes detectaron un par de detalles que los llevaron a sacar rápidas conclusiones. En el viaje no solo estaban las amigas de Lali sino también el rapero Rels B, con quien compartieron algunas jornadas.

Apenas un par de horas después de que los fans debatieran en las redes sus teorías, desde LAM (América) aseguraron que estaban juntos en Ibiza. A su vez, el mismo Rels B, haciendo oídos sordos a las especulaciones, compartió un video que capturó el momento en el que, abrazados, se hunden debajo del agua al mismo tiempo que sueltan un par de carcajadas. Esto solo avivó los rumores.

Molesta por la noticia que no paraba de crecer y que invadió los medios de la noche a la mañana, Lali expresó: “Qué loco, me llama la atención como necesitamos linkear si hay una chica y un chico en un mismo lugar, linkearlos sentimentalmente... No hay nada para que se diga”.

No obstante, en las últimas horas se viralizó un posteo subido por el productor -conocido también como Skinny Flakk- en donde recopiló múltiples grabaciones de sus días junto a Lali. Metidos en el jaccuzzi, dentro del mar y hasta acostados en la misma cama recién despiertos fueron solo algunos de los fragmentos que pudieron verse.

Lali Espósito y Rels B se mostraron juntos

Lejos de volver a referirse a su posible noviazgo, la autora de “Disciplina” no habló directo de ese video, sino que en sus Historias de Instagram compartió un posteo del español en donde se lo escucha cantar un fragmento de un tema todavía no publicado en el que habla de “intercambiar energías”. Con una larga hilera de emojis de fueguitos, demostró que ya no es necesario realizar aclaraciones y dejó así que la gente hable libremente.