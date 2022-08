Cande Ruggeri mostró como entrena embarazada de 4 meses, la criticaron y salió al cruce: “Por última vez”

Hace unos meses se conoció la feliz noticia -o mejor dicho lo confirmó Oscar Ruggeri- de que Cande Ruggeri estaba embarazada. A partir de ese momento, la influencer empezó a compartir el minuto a minuto de la dulce espera a través de sus redes sociales, en donde le muestra a sus seguidores como crece la panza. Sin embargo, en las últimas horas le llovió una catarata de críticas, porque subió un video del entrenamiento físico que realiza estando de cuatro meses. Pero, ella, sin pelos en la lengua, salió a responder con un contundente mensaje.

“Es demasiado, hace yoga, cuídate”, “No se cuidan y después andan llorando”, “Qué necesidad de arriesgarse, cuida a la bebé”, “Qué locura”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación que realizó la hija del Cabezón en su cuenta de Instagram. En el video que compartió se la pudo ver en el gimnasio haciendo distintos ejércitos, como sentadillas, remo y trabajo con una pelota.

Cande Ruggeri y su novio esperan su primera hija juntos (Foto: Instagram @caleruggeri)

“Arrancando los cuatro meses de la pollita entrenando como a mí me gusta. Como les digo siempre, si están embarazadas como yo, primero pregúntenle a su obstetra que tipo de ejercicio pueden hacer y cuento”, sostuvo en el posteo que hizo y que rápidamente se llenó de críticas negativas, ya que los usuarios cuestionaron el tipo de ejercicio físico que realiza durante la gestación de su hija. Por su parte, ella no se mantuvo ajena a los dichos y decidió responderlos con un contundente descargo.

Cande Ruggeri compartió parte de su entrenamiento

“Estuve leyendo un poco los comentarios que me dejaron ayer en mi último posteo del entrenamiento”, comenzó a decir Candela. “Primero quiero aclarar que intento leer y contestar los mensajes hermosos que me mandan todos los días. Me hacen muy bien y estoy muy agradecida por esta comunidad hermosa que generó en mi cuenta de Instagram con un ida y vuelta con gente divina”, sostuvo.

Una vez que aclaró eso, se dispuso a enfrentar a todos los que la criticaron por su forma de entrenar con cuatro meses de embarazo. “Pero, también hay gente con maldad. Gente que no tiene ni idea de un montón de cosas y comenta cosas innecesarias”, indicó y en la misma línea sumó: “Lo voy a aclarar, creo que por última vez. No sé si lo voy a seguir aclarando, por ahí sí porque hay gente todo el tiempo que se renueva como dice Mirtha... pero si yo estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó”.

El descargo de Cande Ruggeri tras las críticas por su entrenamiento

Por último escribió unas palabras para dar por finalizada la discusión: “Lo expliqué con mucho amor. Valórenlo porque últimamente tengo cero filtro y estoy a nada de mandar a la mie... a varios que dejan comentarios al pedo. Infórmense antes de hablar sin saber”.

Cande Ruggeri confirmó los dichos de su padre y anunció su embarazo en las redes (Foto: Instagram @canderuggeri)

Cande Ruggeri atraviesa feliz la dulce espera. Luego de que su padre contara públicamente que iba a ser abuelo, ella confirmó la información con un posteo en su cuenta de Instagram, donde apareció junto a su novio y el test de embarazo en mano. “Nos explota el corazón de felicidad. Queríamos esperar un poquito más, pero el abuelo se nos adelantó. Te amamos hiji, acá te esperamos con mucho amor”. Asimismo, semanas más tardes reveló el sexo del bebé, será una niña que se unirá a la familia en los próximos meses.