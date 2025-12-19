Ale Lacroix, exconductor de MTV, contó que fue abusado por un hombre cuando tenía 16 años

En el marco de la presentación de su nuevo libro Un disparate hermoso, el famoso conductor de MTV y DJ Alejandro Lacroix contó que fue abusado por un hombre cuando tenía 16 años y que lo ocultó por 35 años. Fue en una entrevista radial en la que reveló cómo procesó lo que le sucedió y qué lo impulsó a escribirlo en su texto.

Cuando comenzó la entrevista el jueves en Urbana Play, Lacroix explicó que a grandes rasgos su libro trata sobre las herramientas para cambiar de hábitos y desarrollarse a nivel personal, luego de una etapa de su vida caracterizada por las fiestas y el consumo de drogas. Y es que para dar ese giro se convirtió en “embajador” en la Argentina de “El Club de las 5 AM”, un grupo de personas que busca llevar a la práctica los consejos que el canadiense Robin Sharma describió en el libro del mismo nombre.

Un Disparate Hermoso, el nuevo libro de Ale Lacroix

Sin embargo, en uno de los últimos capítulos, el conductor de MTV contó el abuso que sufrió por parte de un hombre cuando tenía 16 años. “Mis padres estaban preocupados porque yo fumaba marihuana. Era alguien cercano del círculo familiar, de una familia amiga de mi papá, era del [grupo religioso] Opus Dei, todo más oscuro. A su vez, era socio del mismo club [al que asistía]. Él dijo ‘voy a charlar con Ale, salir a comer, jugar al tenis’. Mis viejos chochos, quiero aclarar que ellos no tienen la responsabilidad de nada”, sostuvo Lacroix.

Fue en ese contexto que reveló los episodios de abuso sexual por parte de este hombre, cuya identidad no reveló. “Empezamos a visitar las duchas del club. De a poco empezó a decir, ‘mirame cuando me masturbo’. Yo era chico, no entendía si eso estaba bien. Fueron varias de esas veces”, indicó.

Tras ello, expresó cómo fue el proceso para comprender lo que le había ocurrido años atrás. “En un momento me desperté y dije ‘basta’. No sé dónde hubiera terminado si no me hubiera despertado. 35 años lo guardé. No le había contado a mis padres, a quien era mi esposa, ni a mis amigos. Un día el cerebro me lo trajo, me había olvidado. Un día me desperté, les conté a mis papás en su jardín, casi se mueren. Le conté a mi psicólogo y a mi exmujer”, relató.

Por otro lado, Lacroix hizo hincapié en los encuentros que tuvo con esta persona años después y en que continúa impune. “Lamentablemente me lo encontré en un cumpleaños en Bella Vista. Me vio y cruzó todo el jardín para saludarme. Me paralicé, yo ya era grande, tiene ese poder que te marca para toda la vida”, dijo, visiblemente afectado.

Respecto a la situación judicial del hombre, el conductor de MTV detalló: “Él sabe que yo conté esto porque le quisimos hacer juicio, él tiene un estudio de abogados, fue imposible. Después nos enteramos de que su mujer lo dejó porque abusó de su sobrino que tiene Síndrome de Down. Además es voluntario en el Hospital de Niños. Fue sentenciado a prisión perpetua y a los tres meses me lo encontré suelto”.

Luego se refirió a otra vez en que se lo encontró. “Fue cara a cara. Me dijo: ‘¿sabés quién soy yo?’. Le dije: ‘sí, el hijo de puta que abusó de mí’. Y me dijo: ‘vos me debés respeto’“, aseveró.

Sobre el final de la entrevista, aconsejó a aquellos que hayan sufrido abuso que lo cuenten. “Me abro así para ayudarte, cuidá a tus hijos. Si tardaste 35 años en contarlo, contalo ahora. Sacátelo de encima”, cerró entre lágrimas.