Alejandro Dolina no se dio cuenta de que estaba al aire y lanzó un exabrupto en vivo en la radio

Escuchar

El comienzo de La venganza será terrible fue inusual para los oyentes uruguayos de radio El Espectador. Es que poco después de la medianoche del viernes, hora habitual de inicio del programa, comenzó a emitirse un diálogo informal entre el conductor Alejandro Dolina y sus colaboradores que incluía todo tipo de insultos.

Nadie entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Sin saber que estaban al aire, en la previa de la grabación del programa, Dolina, Marcelo Rodríguez, más conocido como Gillespi y Patricio Barton comenzaron a hablar sobre una ruptura amorosa cercana.

“Yo tengo un pariente... se separó hace pocos meses y el motivo fue que le dijo a la mujer ‘cerebro de mono’”, dijo, en un momento, Gillespi. “Ah eso es peor”, responde Dolina. “Esa no es una puteada clásica como ‘andá a la c... de tu hermana’ o ‘andá a lavarte el c....’. No es textual, pero lo otro sí. Lo tuvo que pensar”, añadió el comunicador sin conciencia de que estaba al aire.

Gillespi siguió relatando el caso cercano y la ofensa hacia la mujer ante “el no insulto”, según ellos, que había recibido de su marido. “Tenés un cerebro de mono no es un insulto. Es una opinión”, consideró Barton. Dolina concedió: “Sos un sucio, hijo de p..., no te bañas nunca, no es un insulto”, dijo.

El diálogo continuó con más exabruptos y risas. Luego de ello, los productores intervinieron para darle paso a los oyentes que estaban del otro lado. Los comunicadores nunca se dieron cuenta de que sus palabras estaban saliendo al aire. En cierto momento y ante la instrucción de un productor, saludaron a la audiencia y comenzaron efectivamente con el programa.

El País (Uruguay)