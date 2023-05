El duro mensaje que publicó Alejandro Sanz en medio de su gira que preocupó a sus fans

escuchar

En las últimas horas, las redes sociales fueron el espacio para que dos reconocidos artistas musicales expresaran sus sentimientos más profundos. Todo comenzó con un mensaje en Twitter de Alejandro Sanz donde, a corazón abierto, se sinceró con sus fanáticos y aseguró que no atraviesa un buen momento personal.“Estoy triste y cansado”, escribió y también expresó: “A veces no quiero ni estar”. Sus palabras generaron gran preocupación y no pasaron inadvertidas para los usuarios, incluida Karina “La Princesita” Tejeda, quien le expresó su apoyo e incluso habló de su situación actual.

El 2023 es sin dudas un año importante en la carrera del intérprete de “Corazón partío”. Su show Sanz en vivo recorre el mundo. En la Argentina, tocó en Rosario, Córdoba y Buenos Aires y aún le quedan varias fechas en España, los Estados Unidos y México. Pero, en medio de la vorágine de la gira, de ese encuentro tan especial con los fanáticos que se desesperan por escucharlo cantar sus hits, el español hizo una pausa y acudió a las redes sociales para revelar que si bien sobre el escenario todo parece estar bien, cuando los reflectores se apagan, ocurre lo contrario.

En mayo, Alejandro Sanz se presentó en el Movistar Arena DIEGO SPIVACOW / AFV

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”, fueron las palabras que compartió en Twitter para concientizar y ayudar a quienes lo necesiten.

El mensaje a corazón abierto de Alejandro Sanz en Twitter que generó preocupación entre sus fans Twitter @alejandrosanz

Asimismo, sus palabras generaron una profunda preocupación entre sus seguidores y encendieron las alertas. “A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Alejandro Sanz hizo un fuerte posteo en Twitter y Karina, La princesita no dudó en expresarse al respecto Instagram @alejandrosanz /@kariprinceoficial

Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios de varias cuentas que le expresaron su total apoyo. Entre ellas se destacó la de Karina “La Princesita”, quien no dudó en replicar el mensaje e incluso relacionarlo con su propia situación.

“Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”, escribió la intérprete de “Con la misma moneda” junto al emoji de un corazón para expresarle todo su apoyo a su colega.

Ella, en tanto, también recibió comentarios de aliento de sus fans para alentarla a sobreponerse del difícil momento que atraviesa.

La respuesta de Karina "La Princesita" al posteo de Alejandro Sanz Twitter @kari_prince

En varias oportunidades, la cantante de cumbia de 37 años se pronunció abiertamente sobre su vida personal y su salud. Cabe recordar que un par de meses atrás reveló en una entrevista que sufre ataques de ansiedad y depresión y que se sometió a un tratamiento terapéutico para reponerse: “No se lo deseo a nadie porque es como que sentís que te morís”, expresó en el reportaje al tiempo que agregó: “No sabés qué hacer. No podés respirar”.

