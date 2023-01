Karina La Princesita compartió un mensaje en Instagram que preocupó a sus seguidores: “Sentís que te morís”

escuchar

La salud mental, un tema que fue tabú durante prácticamente en toda la historia, continúa abriéndose paso en el espacio público y cada vez son más los artistas y famosos que visibilizan una problemática que afecta a muchas personas. Esta semana, Karina La Princesita compartió un mensaje que preocupó a sus seguidores, al relatar el trastorno que sufre: “Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie”, aseguró.

Con casi tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la cantautora y compositora argentina comparte habitualmente a través de esta red social las promociones de sus shows, sus días de relax bajo el sol o divertidos retos virales con sus amigas en TikTok. Pero no es oro todo lo que reluce, y es que más allá de la imagen que muestran en internet, los usuarios detrás de esos perfiles pueden estar atravesando un duro momento personal.

El mensaje de Karina en el que visibilizó la salud mental. Instagram: karinaprinceoficial

Así, Karina La Princesita decidió visibilizar a través de unas Stories de Instagram que sufre ataques de ansiedad, bajo un fondo negro. “No se los deseo a nadie. Sentís que te morís”, describió. Y describió: “No sabés qué hacer. No podés respirar”. Este trastorno es uno de los más frecuentes a nivel mundial y se acrecentó con la llegada de la pandemia por Covid-19. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2019, casi mil millones de personas están afectadas por un trastorno mental. El texto señaló que, durante la emergencia sanitaria, la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el primer año.

Rusherking: “Pensé que perdía la vida”

Cada vez son más las figuras públicas que visibilizan los trastornos mentales. Así, el príncipe William de Inglaterra, el periodista Mario Pergolini, la influencer Paulina Cocina o el exfutbolista español Andrés Iniesta compartieron sus experiencias al sufrir depresión y relataron el duro proceso que atravesaron. Además, indicaron que buscar ayuda profesional psicológica los salvó de una situación peor. Entre ellos, el trapero Rusherking reveló varios episodios de ataques de pánico y contó cómo lo vivió.

ARCHIVO-. El cantante Rusherking reveló cómo vivió los ataques de pánico. Sony Music

Thomas Nicolás Tobar, su nombre real, se convirtió en un reconocido artista y se encuentra en el auge de su carrera profesional. Pero el trapero reveló que no fue fácil llegar hasta la cima y que la autoexigencia y el estrés dentro del mundo del espectáculo afectaron a su salud mental. “Estaba con depresión, ansiedad, ataques de pánico... Y creo que se me ve en la cara que estoy pasando un mal momento. Fue una de las peores etapas de mi vida”, sentenció.

El cantante recordó el duro momento que pasó cuando grabó “Cerca de ti” junto a Tiago PZK: “A ese video, llegué en las últimas. Creo que ahí fue cuando escribí ‘Una noche más’, que son como mis temas depres”, contó. Y agregó: “Me vine de Santiago del Estero sin mi familia y sin mis cosas. Me pasaron muchas cosas en ese tiempo y fue como que todo desencadenaba en ataques de ansiedad”.

ARCHIVO-. Rusherking relató el primer ataque de ansiedad que padeció.

“Me acuerdo de que un día estaba acostado en la cama y sentía como si tuviera a alguien encima del pecho. No podía respirar. Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije: ‘Acá no la cuento’. Me levanté asustado y fui a la guardia, pero no tenía nada”, añadió.

