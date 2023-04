Karina La Princesita recordó su noviazgo con el Kun Agüero y fue contundente: “Sufrí mucho”

escuchar

Karina La Princesita contó en una entrevista que la pasó muy mal cuando salía con el exfutbolista Sergio “El Kun” Agüero por las críticas que recibía en ese entonces. Según comentó, sentía que la opinión pública no la aceptaba como pareja del deportista y eso le pesaba.

“La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”, lanzó La Princesita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y agregó “Es una pelotud…, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”.

La cantante y Agüero se pusieron de novios en 2012 y estuvieron junto durante cinco años. Se trató de una relación a distancia, ya que en ese entonces el futbolista jugaba en el Manchester City, en Inglaterra. Por lo tanto, ella viajaba seguido hasta allá y una vez por mes regresaba a la Argentina para seguir con su carrera musical, la cual no quería dejar de lado.

Se separaron en 2017 y, según declaró la intérprete de “Corazón Mentiroso”, no fue en los mejores términos en medio de rumores de infidelidades. A pesar de no hablar mal del Kun, ella jamás dio demasiadas precisiones al respecto. De todos modos, sorprendió a todos al hacer nuevas declaraciones y explicar por qué no se refirió más a aquella relación.

Karina y El Kun estuvieron juntos por cinco años Archivo

Por otro lado, Karina dejó en claro: “Siempre conté con mucha naturalidad el bullying que sufrí y la violencia que sufrí en mi casa”. Y observó: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizarlo, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenés que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

Por último, comentó: “En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”.

Hace poco, la artista también recordó su relación con Agüero en Noche al Dente, el programa que conduce por América Fernando Dente. Ella se vio obligada a elegir entre dos de sus ex parejas: el Kun o el Polaco, con quien tiene una hija. El conductor le preguntó a cuál de los dos se “chaparía” si tendría que besarse con una expareja. Al principio, Karina intentó esquivar la pregunta, pero finalmente respondió a cuál de los dos le daría un beso.

“Ay, tengo muchos nervios. Con ninguno me quedó un chape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno... Pero bueno, sabés qué, lo voy a decir. Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun”, señaló entre risas sobre su ex y tapándose la cara de vergüenza.

LA NACION