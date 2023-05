Karina La Princesita estalló sobre el escenario por un inconveniente durante su show: “¿Quién da la cara?”

escuchar

Este sábado, Karina “La Princesita” Tejada celebró un show en la Ciudad de Buenos Aires, pero tuvo que realizar una pausa debido a un inconveniente de sonido. Visiblemente molesta, la intérprete de “Hasta el fin del mundo” estalló sobre el escenario y lanzó un contundente descargo: “A ver si alguno da la cara”. Los usuarios de las redes sociales aplaudieron la actitud de la cantante por defender a su público.

Hace algunas semanas, Tejada contó a través de sus redes sociales, donde acumuló más de tres millones de seguidores, un duro momento que atraviesa en su vida personal. La artista, de 37 años, sufre ataques de ansiedad y depresión y se sometió a un tratamiento terapéutico para iniciar un proceso de “sanación”, según advirtió ella misma. “No se lo deseo a nadie, sentís que te morís”, expresó. Y describió: “No sabés qué hacer. No podés respirar”.

Posteriormente, envió un mensaje tranquilizador a sus seguidores. “Estoy bien. No es algo que me debe pasar a mí sola, sino a la mayoría. Es una etapa copada también, porque entendés que muchas cosas que suceden hoy tienen que ver con cosas del pasado y, cuando transitás esto, es porque estás sanando ciertas cosas”.

El mensaje de Karina en el que visibilizó la salud mental. Instagram: karinaprinceoficial

Este sábado, Karina presentó un show en el Complejo Art Media, ubicado en la avenida Corrientes 6271, durante la fiesta de C-baila. Pero se encontró con un problema de sonido por el que decidió detener su actuación. “Tengo otro show y me tengo que ir rápido, pero la verdad es que no me pudo ir sabiendo que la gente pagó la entrada y estamos sonando tan mal”, apuntó la artista.

La Princesita realizó un contundente descargo sobre el escenario. “A ver si se ponen las pilas y aprendan (a manejar) el sonido, viejo. Porque acá estamos sonando tan mal, se corta al frente, la gente que trabaja conmigo no puede prestarme atención porque le prestan atención a la gente de acá”. Y siguió: “¿Quién da la cara? A ver si alguno da la cara”.

El descargo de Karina La Princesita durante un show

En tanto, la intérprete trató de que se solucionara el inconveniente. “¿Ahí se escucha un poco más? Viejo, vamos, estamos todos laburando”, insistió. Y añadió: “Vamos a ponerle un poquito de onda, que nos pagan a todos para estar acá arriba, eh. Estos errores no tienen que pasar, muchachos, dale, que trabajan en la noche, vamos”.

“Cuida a su público”

El descargo de Karina La Princesita se difundió en las redes sociales, a través de un video que la usuaria de TikTok @ponsemaricielo compartió en su perfil y que alcanzó casi los dos millones de reproducciones en menos de un día. “Vamos, Karina, poniendo los puntos. ¡Así se hace! Bien plantada y cuidando a su público”, escribió la autora de la publicación. Y agregó: “Tiene razón, la organización fue un desastre”.

Los usuarios de la red social aplaudieron el gesto de la cantante. “La altura que maneja, una reina”, advirtió uno. “Lo profesional y madura que es. Tremenda artista, Kari”, destacó otro. Una tercera añadió: “Por eso la queremos. Toda una profesional respetuosa con el público”. “¡Una genia! Hizo valer su trabajo y el de su equipo”, agregó otro.

