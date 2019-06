Alex Caniggia cruzó a Mora Godoy después del audio de Mariana Nannis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 10:43

Los cruces entre los Caniggia y Mora Godoy no cesan. Después de que Mariana Nannis mandara un audio muy enojada porque la bailarina contó que compartió una cena con el exfutbolista Claudio Caniggia, los hijos de la pareja rompieron el silencio.

La bailarina de tango contó que Caniggia y Nannis estaban separados. Mariana estalló y reaccionó muy enojada a través de un audio de WhatsApp: "Vos sabés de la p.. esta que sale con mi marido". Y durante "Hay que ver", el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti por El Nueve, se escribió un nuevo capítulo de este melodrama.

Durante una entrevista con la bailarina, los conductores sumaron a Alex y Charlotte Caniggia a la nota. "Lo quiero dejar más que claro, no pasó nada -recalcó Mora-. Fue una cena muy divertida y nada más que eso", dijo Godoy. Pero Alex Caniggia se sumó al enojo de su madre y le hizo frente a la situación: "¡Qué hincha huevos! Me chupa un huevo, no sé quién es. Yo no miro el 'Bailando', aparte".

"Me parece re grasa que una mujer vaya y hable de ese tema. Estuvo mal, es de lacra", disparó Alex. "Si querés tener rating hablá sólo de vos, piloteala solo", dijo y desmintió que sus padres estén separados.

Cuando los hermanos Caniggia ya no estaban al aire, Mora Godoy hizo su descargo: "Quiero dejar esto en claro: yo jamás estaría con un hombre que tenga semejante hijo maleducado, ignorante y que no sepa lo que es laburar".

La bailarina siguió con su descargo: "¿Cómo va a tener adjetivos hacia mí? ¿No sabe lo que hice, quién soy, cómo es mi laburo desde hace años? Soy más empresaria que su padre. Y que su madre, ni hablar, que no sabe lo que es laburar. Hablan de una mina laburante como yo, que se rompió el alma. ¡Es un atrevido! Que se quede en Marbella semejante maleducado".