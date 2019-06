Tras un móvil en el que Alexander Caniggia se burló de los rumores de separación de sus padres, la bailarina reaccionó con enojo Crédito: Captura de TV

Desde que Mora Godoy contó que había cenado con Claudio Paul Caniggia y un amigo en común, se armó un revuelo y muchos comentan, por lo bajo, que hay un romance. De hecho, la bailarina indicó en la pista de ShowMatch que el exfutbolista le confirmó que se encuentra separado de Mariana Nannis, y eso alimentó aún más las sospechas.

Sin embargo, Godoy negó categóricamente esta tarde en Hay que ver estar viviendo una relación con el padre de Charlotte Caniggia. "Simplemente salí a cenar con un amigo que es amigo de Claudio y los tres tuvimos una reunión de negocios. No pasó absolutamente nada con Caniggia. Fue una cena divertida y linda. Este amigo en común es socio de mi productora y lo llevó a China a Claudio, porque fueron a jugar un amistoso con otros jugadores. Yo viajé al mes siguiente a China, y no coincidimos de casualidad", aseguró.

Denise Dumas y José María Listorti quisieron indagar un poco más sobre lo ocurrido en esa cena. "Se dio casualmente esa cena. Llegué sola y me volví sola. Ahí contó que estaba separado hacía unos meses pero no me pareció que tenia doble intención y tampoco lo vi triste. Fue parte de la conversación que se venía dando. No es un tipo que me pueda atraer hoy, aunque obviamente es súper talentoso, campeón del mundo, fachero, se mantiene bárbaro", siguió Godoy.

"Estuvimos en un lugar público donde me vio mucha gente y además tengo una foto. Somos tres empresarios que viajamos a China, que hacemos negocios y fue una cena para hablar de negocios", recalcó.

En medio de la entrevista, la cruzaron con un móvil con los hermanos Caniggia, Charlotte y Alexander, que estaban presentando la tercera temporada de su reality Caniggia libre, por MTV. "Dudo que sea verdad. Mi papá está con mi mamá. Están casados y enamorados. Además a mi papá le gustan las rubias, y ella no es su tipo", señaló la participante del "Súper Bailando".

Alex, que se movía y gesticulaba a la pantalla, fue muy poco caballero cuando le preguntaron qué opinaba sobre la versión de Godoy. "No sé ni quién es. No miro el 'Bailando', aparte. Me parece re grasa que una mujer vaya y hable de ese tema. Eso es de lacra. Si querés tener rating, hablá de vos. No hay separación, sino no tendría problema en decírtelo. Nunca estuvieron separados", dijo el joven.

Al finalizar el móvil, Godoy se mostró muy enojada con la actitud y las palabras de Alex: "Jamás estaría con un hombre que tenga semejante hijo maleducado, ignorante y que no sepa trabajar. Soy más empresaria que su padre y ni que hablar que su madre, que no sabe laburar".

"Vengo de una familia humilde y hoy mantengo a mis padres. Semejante mal educado, que sepa lo que pasa en nuestro país, o sino que se quede en Marbella. Que venga a Villa Fiorito a ver qué le contestan, que me acompañe a dar clases ahí todas las semanas. No me voy a rebajar a ese pibe. Y rescato que Charlotte se abrió por completo; me pareció bien. El fue un gran mal educado y no lo voy a permitir. El maltrato, no. No a la violencia", finalizó.