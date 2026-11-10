Alex Caniggia mostró su impactante transformación física y sorprendió a todos: “De obeso a bestia humana”

Tras la polémica que generó su nuevo cruce con su madre Mariana Nannis, Alexander Caniggia usó sus redes sociales para mostrar el antes y el después de su impactante cambio físico. Con la honestidad que lo caracteriza, el influencer no solo mostró cómo está su cuerpo hoy, sino que contó cómo logró su transformación. Aseguró que “no fue magia”, sino “hambre de sacrificio”.

El lunes 9 de noviembre, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis publicó en su feed de Instagram, red social en la que acumula 2,7 millones de seguidores, una serie de fotos en las que se lo pudo ver con el torso tatuado al descubierto. La primera fue de cómo estaba antes y las cuatro restantes de cómo está ahora. Dejó al descubierto los abdominales marcados y posó de tal forma que resaltó los músculos de los brazos, producto de un intenso entrenamiento en el gimnasio. Además, dio cuenta de su nuevo look: dejó el rubio platinado en el cabello y lo reemplazó por un castaño oscuro.

El "antes y después" de Alex Caniggia (Foto: Instagram @alexcaniggia)

“Antes y después. De ser obeso a convertirme en una bestia humana”, escribió el influencer en la publicación. “Lo que antes era motivo de burlas, hoy es motivo de respeto. No fue magia, fue disciplina, sacrificio y hambre de superación”, sentenció, a modo de dejar en evidencia qué hizo para cambiar su cuerpo. Como de costumbre, la reacción de su hermana no se hizo esperar. “El bro vikingo”, comentó Charlotte Caniggia.

El influencer mostró cómo cambió su cuerpo (Foto: Instagram @alexcaniggia)

"No fue magia, fue disciplina, sacrificio y hambre de superación", expresó Caniggia (Foto: Instagram @alexcaniggia)

El influencer viene de ser noticia por el nuevo conflicto que tuvo con su madre. Todo comenzó cuando Nannis realizó una serie de comentarios despectivos sobre Melody Luz, pareja de Alexander y madre de su nieta Venezia, de tres años. “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, expresó la semana pasada en diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live). Aunque evitó aclarar si se refería directamente a la bailarina, lanzó: “Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”.

Alex Caniggia cuestionó los dichos de Nannis y no solo dijo que no podía referirse a ella “ni como madre ni como abuela”, sino que además aseguró que el vínculo entre ambos está completamente terminado. “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, sostuvo el mediático a través de un video publicado en sus redes sociales.

El duro descargo de Alex Caniggia contra Mariana Nannis

“Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona? Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”, expresó Caniggia. “Humillar a una hija no te hace superior. Te hace miserable”, sentenció.