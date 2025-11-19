Alex Caniggia usó inteligencia artifical para mostrar cómo sería el hijo de la China Suárez y Mauro Icardi

En la última semana, María Eugenia ‘la China` Suárez acaparó los titulares de la gran mayoría de los medios del país con su visita a La mañana con Moria y a Otro día perdido (eltrece). Además de promocionar su nueva serie, la actriz habló de su romance con Mauro Icardi y, en medio de aquel boom, Alex Caniggia apostó a un más por la relación.

A través de su cuenta de X, ‘El emperador’ compartió una imagen que él mismo creó con el uso de la inteligencia artificial (IA). Allí se puede ver a la ex Casi Ángeles y al futbolista posar junto a un bebé con rasgos similares a ellos. “Sería genial que tengan un bebe esta pareja hermosa”, expresó.

Alex Caniggia utilizó IA para saber cómo sería el hijo de la China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Captura X/alexcaniggia)

Asimismo, mencionó que le gustaría ser el padrino junto a Graciela Alfano, quien en reiteradas ocasiones demostró su apoyo hacia la actriz en medio de su guerra con Wanda Nara. “Queremos ser los padrinos con la Alfano, sería una familia famosa”, agregó y apuntó contra la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), a quien la comparó con un dibujo animado: “Y a la Peppa Pig le digo que no se ponga nerviosa”.

El tuit generó controversia entre los usuarios, quienes no dudaron en expresar su opinión. “Padrino jajaja, buscate un laburo decente. ¡No sabés qué hacer para figurar, ya nadie te registra”; “Antes de humillar a una mujer, acordate que tenés una hija y la vida da muchas vueltas” y “Claro!!, la China le va a dar un varón”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que Alex Caniggia recibió tras la imagen que creó con IA (Foto: Captura X/@alexcaniggia)

Días atrás, Alex también causó revuelo entre los usuarios al expresarse a favor de Moria Casán ante la entrevista que le hizo a Suárez. “Moria, la One. Siempre mi amiga, única, no tiene rival”, escribió sobre una captura del momento en el que la China estaba sentada junto a ella. Asimismo, agregó la foto del momento en el que Icardi miraba a su pareja. “La cara de enamorado”, señaló.

Y completó: “La cara con la que la mira... Se viene el hijo, olvidate y yo el padrino de la high”.

Alex Caniggia se pronunció sobre la nota que Moria Casán le hizo a la China Suárez (Foto: Captura X/alexcaniggia)

Cabe recordar que Wanda Nara y Alex Caniggia mantienen un problema legal tras una demanda por calumnias e injurias que la conductora presentó contra el joven por comentarios despectivos en redes sociales, como la comparación “Peppa Pig” y otras críticas sobre su relación con Maxi López. Aunque una denuncia anterior ya fue desestimada, la mediática decidió presentar una nueva en noviembre de este año.