La pelea entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla suma un nuevo capítulo. Después del inesperado y tenso cruce del jueves por la noche, el participante y el jurado del Cantando 2020 publicaron una serie de comentarios en los que dejaron en claro que el enfrentamiento parece estar lejos de terminar.

Durante la gala del jueves, el productor musical le advirtió a Caniggia sobre el uso de las "malas palabras" y señaló: "No es necesario que seas tan zarpado ni tan guarango porque eso no te hace más vivo, te hace más tonto. No te hagas el gil haciendo estupideces". Caniggia, entonces, le respondió: "No sos el productor de los Guns N' Roses". Y Mediavilla replicó: "Sos un marmota y un salame. No existís. No sos nada".

Una vez finalizado el programa, Mediavilla, que suele tener un perfil bajo, utilizó sus redes sociales para disculparse por el enfrentamiento con el participante. "Estuve mal con el exabrupto final de mi conversación con este chico, pero realmente no escucha, no deja hablar y es tan maleducado y caprichoso que me sacó de mi eje. Lo siento mucho", escribió.

Ante estas palabras y para alimentar el escándalo, Caniggia retomó el conflicto y publicó un provocador mensaje contra el jurado del Cantando 2020. "Me puse a buscar a este hombre mayor en Google a ver qué tan importante era y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años".

En la misma publicación de Twitter, compartió una lista en la que compara algunos hitos de la vida de Mediavilla con los suyos. La controversial "ficha" que diseñó sobre el productor dice: "Apodo: El marido de Patricia Sosa. Profesión: Productor de los discos de Patricia Sosa. Residencia: Conurbano bonaerense. Sus hits que no sean de Patricia Sosa: Ninguno. Idiomas: Porteño. Actividades habituales: Juzgar el trabajo de otros y ser el marido de Patricia Sosa. Comida favorita: El asado, que no come porque su mujer no lo deja, por ser vegetariana con ascendente en alienígena".

En contraposición, sobre sí mismo, Caniggia resaltó extravagantes virtudes: "Apodo: El emperador. Profesión: Millonario, cantante, bailarín, filántropo, emperador. Residencia: Mansión en Marbella, Europa. Sus hits más conocidos: 'Siempre al top', 'Charlotte, Champagne, Choripan'. Idiomas: Castellano, inglés, italiano, alemán. Actividades habituales: Viajar por el mundo, ser la envidia de los barats. Comida favorita: Caviar".