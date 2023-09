escuchar

El exconcursante de Gran Hermano (Telefe) Maximiliano Guidici, conocido popularmente como Maxi, fue internado de urgencia el viernes pasado en el Hospital Ramos Mejía, luego de ingerir una cantidad peligrosa de pastillas de clonazepam, en lo que se consideró una tentativa de atentar contra su vida. Tras su regreso a la televisión, el cordobés de 35 años visibilizó la importancia de cuidar la salud mental y agradeció a sus allegados por el apoyo, con unas palabras en el Bailando 2023 (América TV) que emocionaron a Marcelo Tinelli y a Alexis “El Conejo” Quiroga.

Las alarmas se encendieron a raíz de unos mensajes que el cordobés le envió a su mamá, que contenían las claves bancarias, y a Ariel Ansaldo y otros amigos: “Gracias por todo. Hasta acá llegué”. Junto a su expareja dentro de la casa más famosa del país, Juliana Díaz, la mamá del joven llamó al 911 y el SAME lo trasladó hasta el centro médico, donde lo dieron de alta ese mismo día.

Maxi Guidici fue internado de urgencia el viernes pasado (Fuente: Instagram/@max_pela)

Este martes, el Conejo actuó en el Bailando 2023 junto a la bailarina Martina Peña, pero tuvo un admirador muy especial en el estudio. Guidici asistió al programa, al lado de su mamá, para apoyar a su amigo y le dedicó unas sentidas palabras a modo de agradecimiento por acompañarlo en el difícil momento. “Un gran aplauso para Maxi, que vino hoy, después de todo lo que pasó. Me encanta verte bien”, señaló Tinelli.

Las palabras de Maxi Guidice en el Bailando 2023 y la emoción del Conejo Quiroga y Marcelo Tinelli

El conductor agregó: “Está bueno hablar de estas cosas, para que después no pasen. Dijiste que hay alguien al que le debés la vida, que estuvo ahí, que es el Cone”. Así, Tinelli agradeció la contención al participante del Bailando hacia su amigo.

En ese momento, Maxi intervino, visiblemente emocionado. “El Cone es más que un hermano y doy gracias a Dios que haya estado ahí. Y también de poder estar acá”, expresó. Y continuó: “Valoro muchísimo y estoy muy agradecido de tener otra oportunidad. Tengo muchas ganas de vivir, me hizo un clic la cabeza”.

Maxi Guidici: “Toqué fondo y me impulsé para arriba”

Guidici visibilizó la salud mental en sus palabras. “Literalmente, toqué fondo y siento que me impulsé para arriba. Tengo ganas de disfrutar de todo lo que me toque vivir, desde un mate con mi vieja a estar acá y verlo bailar a mi amigo, que es un crack”, destacó. En medio de la emoción, el Conejo se apresuró a darle un abrazo al cordobés y emocionó a todos los asistentes, incluido el conductor, que elogió su relación: “Me parece maravilloso recibir eso de un amigo”.

El Conejo se emocionó ante las palabras de su amigo Captura

“También quería agradecerte a vos, porque él pasó una situación horrible y verlo en ese estado fue horrible”, señaló Quiroga, quien mantuvo los ojos brillosos en medio de la emoción. Y agregó: “Pero, ahí está, con fuerza. Ojalá sea feliz y pueda estar bien”.

Para concluir, Tinelli envió un mensaje de concientización sobre la salud mental. “Todo esto antes no se podía decir. Estas cosas pasaron siempre. Hay gente que sufre ataques de pánico, depresión... Y, sin embargo, muchas veces no se habla”, apuntó. Y cerró: ”También en la televisión existen estas cosas. Seas quien seas, un participante de Gran Hermano... eso le puede pasar a cualquiera. ¿Esto no pasaba antes? Claro que sí, pero se tapaba o no se decía. Era un tema tabú. Pero, cuando uno saca estas cosas, las va sanando”.

Si necesitás ayuda o contención o algún familiar o amigo lo requiere, podés comunicarte con el Centro de Atención al Suicida (CAS), llamando al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) (011) 5275-1135 ó 0800 345 1435 (desde todo el país).