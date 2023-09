escuchar

En las últimas horas, la tensión entre Yanina Latorre y Alex Caniggia sumó un nuevo capítulo. Luego del cruce que mantuvieron en las redes sociales, la panelista de espectáculos volvió a responderle al hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis y se refirió a la interna familiar que el propio joven reveló durante las últimas semanas.

La tensión ocurrió a partir de la presentación de Lola Latorre en el Bailando 2023 (América TV). Luego de que se compartiera un video de su debut en la pista del programa de Marcelo Tinelli, Alex sorprendió con un comentario en el que apuntó directamente contra Yanina y Diego Latorre y recordó algunos escándalos familiares que ocurrieron hace años.

El cruce entre Alex Caniggia y Yanina Latorre en redes Captura

El agravio, que había sido realizado por la plataforma X (Twitter), fue respondido por la panelista mediante la misma vía. A pesar de que todo parecía haber terminado, la discusión siguió. En un móvil de El debate del Bailando (América TV), Yanina fue consultada sobre el tema y no dudó en dar su opinión.

“Se está metiendo con mi hija que no la conoce ni sabe quién es y no está hablando de su performance. Se está metiendo con la madre y el padre y los chicos no tienen la culpa de lo que les puede pasar a ellos”, comenzó. En esa misma línea, aseguró que ella siempre tuvo una actitud de respeto hacia lo que ocurría dentro de la familia del exparticipante de MasterChef Celebrity.

En sus palabras, recordó el mal momento que pasó Charlotte Caniggia por el nulo contacto de sus padres y el escándalo entre Alex y Mariana Nannis, quien lo habría desalojado del departamento en el que el joven vivía con Melody Luz, justo antes de que naciera su primera hija, Venezia. Sobre esto último, Yanina remarcó que no dudó en defenderlo, a pesar de que no le cae bien su faceta mediática: “Lo defendí, siendo un chico con el que no tengo empatía ni vínculo. Sinceramente, no me gusta su personaje”.

“Una cosa era cuando tenían 20 años, que te divertías, que hablaba como rarito, que barats, que la plata. Loco, nos estamos cag... de hambre en este país y no es la manera”, agregó. A continuación, sí se refirió a la interna familiar de los Caniggia para atacar a quien agredió a su hija: “¿Vamos a hablar de familia? Tiene una madre y un padre que estaban juntos por conveniencia y no se mostraban juntos; que jamás fueron a la pista del Bailando a apoyarlos ni viste una foto familiar de los cuatro”.

En otro fragmento de la charla y después de criticarlo personalmente, la panelista volvió a cargar contra la situación familiar de Alex y por su actitud en los medios sobre el tema: “¿Alguna vez viste una foto familiar de ellos? Ni hace diez años”. “Este chico yo creo que habla desde la envidia, porque no tuvo la suerte de una mamá y un papá que lo apoyen y lo cuiden. Es digno de lástima”, lanzó.

Sobre el final de la charla, manifestó que no hay “talento” ni “preparación” en las participaciones de Alex en certámenes a lo largo de su carrera: “No entiendo quién lo contrata ni cómo condujo un programa”.