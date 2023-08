escuchar

Esta semana se disparó un nuevo escándalo en la familia Nannis-Caniggia. Alexander Caniggia acusó públicamente a su madre Mariana Nannis de haberlo echado del departamento en el que vivía con Melody Luz, quien en ese momento estaba embarazada y a punto de dar a luz a su hija Venezia. La mediática salió a responderle y dio su propia versión de los hechos, lo cual no fue bien recibido por su hijo menor, quien fiel a su estilo redobló la apuesta y le contestó. “El Emperador” escribió un picante mensaje en las redes sociales e hizo una inesperada revelación que involucró directamente a su padre, Claudio Paul Caniggia.

Todo parecía estar en paz entre Alexander y su mamá. Antes del nacimiento de su hija, él comentó, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), que no sabía si la mujer viajaría a Buenos Aires para el parto, pero no lo vio como un problema: “Si no viene, voy yo”, afirmó. Finalmente, tras la llegada de Venezia Caniggia Stocchetti el 15 de julio, el periodista Juan Etchegoyen contó, en Mitre Live, que se comunicó con la flamante abuela y esta le dijo que continuaba en Europa y que vería a su nieta “cuando todo esté para conocerla”.

Alex Caniggia aseguró que Mariana Nannis lo "echó del departamento" antes del nacimiento de su hija Venezia Instagram @alexcaniggia

Pero la historia tuvo un giro inesperado esta semana, cuando, a través de un TikTok, el ganador de la primera edición de El hotel de los famosos (eltrece) ratificó lo que se rumoreó meses atrás: que su madre lo “echó del departamento” unos días antes de que su pareja diera a luz. Y no solo eso, sino que también aseguró que le pidieron que siguiera pagando las expensas y sostuvo que Mariana tampoco lo felicitó ni a él ni a Melody por la hija que tuvieron: “Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”.

A partir de esto, en A la tarde (América TV) compartieron unos chats vía WhatsApp entre el periodista Diego Esteves y Mariana Nannis. Ella se defendió de las acusaciones y aseguró que no echó del departamento a Alexander, sino que él se fue “de común acuerdo”. Además, indicó que dejaron el lugar en malas condiciones y que le vendieron “los muebles carísimos”. Pero el mediático, fiel a su estilo, redobló la apuesta y le pegó a su madre con lo que más le duele: sí, con Claudio Paul Caniggia.

El picante posteo que hizo Alex Caniggia tras los dichos de su madre Instagram @alexcaniggia

Luego de que su madre dijera que no se iba a hacer “responsable de cada uno de los polvos” de sus hijos, Alex recurrió a su cuenta de Instagram y escribió un fuerte mensaje que evidenció aún más el quiebre de la relación con Nannis. “Al final, mi papá cuánta razón tenía”, escribió en letras blancas sobre un fondo negro y para dejar aún más en claro su postura, arrobó a la cuenta de Instagram de “El Pájaro”.

Cabe recordar que en 2019, tras una relación de más de 30 años y con tres hijos en común, el exfutbolista y la mediática se separaron, en medio de rumores de infidelidad, y desataron una batalla mediática que llegó a la Justicia. Ella lo denunció por un presunto abuso sexual que habría ocurrido en 2018 y le sumó a la causa los cargos de lesiones agravadas y aborto sin consentimiento. Tras el escándalo, los hijos se distanciaron de sus padres, aunque Alex tomó partido por su madre.

No obstante, debido a los recientes acontecimientos, “El Emperador” pateó el tablero y tuvo un inesperado acercamiento hacia Claudio Paul. Tal vez este sea el primer paso hacia una reconciliación entre padre e hijo, o quizás solo se trate de una jugada mediática.