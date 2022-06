¿Alex Caniggia traiciona a Los Sanguinarios? La nueva estrategia de ‘El Emperador’ en El hotel de los famosos

Este lunes, el famoso grupo llamado “La Familia” llegó a su final en El Hotel de los Famosos (Telefe) luego de que Emily Lucius perdiera la “H” frente a Melody Luz. Cada vez más se acerca el cierre del reality que generó discordia tanto dentro como fuera de la lujosa mansión de Cañuelas y el clima de tensión logra traspasar la pantalla chica. Los siete participantes que competirán por un lugar en la final son el mediático Alexander Caniggia, el periodista Walter Queijeiro la cantante Lissa Vera, la bailarina Melody Luz, el humorista Imanol Rodríguez y el locutor Martín Salwe, quienes ya ingresaron a las semifinales de este programa.

¿Alex Caniggia traiciona a Los Sanguinarios? La nueva estrategia de ‘El Emperador’ en El Hotel de lo

Emiliy Lucius perdió el juego decisivo ante una de las mejores participantes del programa, no obstante, se retiró con alegría, especialmente por la oportunidad de continuar su noviazgo con Martín Salwe una vez que finalice el programa.

Cabe mencionar que ni bien se supo su salida, la influencer emitió un comunicado en el que le pedía disculpas públicas a Locho Loccisano por sus actitudes dentro del hotel: “Quiero pedirle perdón a Locho, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención, pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió”.

Esto fue luego de que a los integrantes de “La Familia”, liderados por Maximiliano “Chanchi” Estévez y Sabrina Carballo, se los haya acusado mediáticamente de hacerle bullying al participante. Tras su salida, Emily perdió el sponsoreo de algunas marcas en sus redes sociales y fue víctima de mensajes de odio y de amenazas, según Intrusos (América TV).

A partir de la salida de Emily Lucius, el mapa dentro del hotel quedó claramente en favor de “Los Sanguinarios”, grupo liderado por Alex Caniggia. Junto al mediático se encuentran Lisa, Locho y Walter; y de lo que quedó de “La Familia”, están Imanol y Martín. No obstante, estos últimos empiezan a desarrollar una estrategia para volver a tener la confianza del hijo de Claudio Caniggia de cara al desenlace del programa.

Alex Caniggia, semifinalista de El Hotel de los Famosos (Telefe)

Si bien “el Emperador” compartió grupo con Locho en el juego de equipos, en un momento del reality le pidió a Locho, quien estaba hablando de sus excompañeros, que se callara: “Locho amigo, ¿podés cerrar un poco el or..? Estás hablando mucho hoy... otro level ya. Ya es hora de no hablar directamente”. Luego, en un diálogo con Imanol Rodríguez le manifestó que no se bancaba más a su compañero e incluso que lo odiaba. “Antes de que termine necesito hacer alguna locura”, manifestó Alex y agregó: “Lo mando a la H... quiero el duelo de ‘los musculitos de leche’”.

Cabe destacar que en esta “etapa de unificación” en El Hotel de los Famosos todos serán huéspedes y staff al mismo tiempo, es decir que todos deberán organizarse para hacer la comida y limpiar el lugar, según relató la conductora Carolina “Pampita” Ardohain.

Por ende, los ganadores del desafío por equipos tendrán la posibilidad de ganar inmunidad -por la votación de sus compañeros- para las competencias físicas de la semana. De ahora en más, cada juego es por ganar dicha inmunidad que desaparecerá en el cara a cara para ir a la “H”.