Leo García se va del país: las razones por las que tomó esta decisión tras su paso por El hotel de los famosos

Los últimos meses del cantante de rock, Leo García, fueron turbulentos. Primero porque hace algunos meses fue víctima de una feroz golpiza en General Rodríguez “por ser homosexual”, según explicó. Luego, su paso por El hotel de los famosos (eltrece) no fue el mejor ya que salió del reality luego de tener problemas de convivencia con varios de sus compañeros, en especial, con Martín Salwe a quien catalogó de homofóbico. No obstante, el cantante formó un grupo de punk rock tras su experiencia televisiva y ahora decidió irse del país por diversos motivos.

Leo García brindó una entrevista esta semana a Mitre Live (Radio Mitre) conducido por Juan Etchegoyen, en la que dio sus razones para irse de Argentina: “Me voy para siempre y me puedo ir la semana que viene, quiero hacer unos shows antes pero me voy a quedar en México con una productora, voy con la guitarra solo, empezar una carrera allá y después me voy a ir a Colombia y luego a Francia, es tiempo de irme porque me sobra fama y me falta plata, está difícil la cosa en la Argentina, no siento resentimiento ni envidia pero necesito seguir soñando, me estoy aburriendo en Argentina”.

Además, el exparticipante de El hotel de los famosos dio detalles de cómo serán sus próximos días en el exterior: “Tocaré en barcitos, me gusta aprovechar estas oportunidades porque hay que vivir, la vida del artista está muy encapsulada con el éxito, uno se siente como un fracasado. Vamos a encontrarnos con un público nuevo y me siento motivado, estamos en un momento jodido en el país”.

Y se refirió también a su situación económica actual: “Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje, menos después de lo que pasamos con la pandemia. Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida, tenemos que encontrar las soluciones nosotros, no creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico”.

Leo García, cantante pop, decidió irse de la Argentina. Foto/@leogarciaartista instagram

Leo García, quien no está a gusto con sus experiencias en el país, decidió tomar esta drástica decisión antes de esperar la solución externa. “La verdad que antes de que este país mejore en la economía y su cultura, soy yo el que tengo que tomar la decisión de irme para solucionar esto, se me gastaron las pilas en Argentina, tengo que buscas nuevas vivencias”, indicó en la transmisión en vivo en el Instagram de Radio Mitre.

El cantante aprovechó el espacio para promocionar sus tres discos de punk rock y la canción llamada Movimiento “el primer single de LGTB en Argentina”, según indicó el cantautor. Además, manifestó su compromiso con el movimiento luego de haber recibido una golpiza por el solo hecho de ser homosexual: “Eso a mí me marcó de por vida. Me pegaron un botellazo en la cabeza por suerte no me rompieron ningún hueso, pero fue traumático para mí que me pegaran por homosexual cuando no había hecho nada”, explicó Leo García quien tiene planeado su futuro afuera de la Argentina.