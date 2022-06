El Hotel de los Famosos: Emily Lucius no para de sorprender desde su llegada al programa, ¿y de perder canjes?

El Hotel de los Famosos, además de ser un reality que genera polémicas constantes por las diferentes figuras que participan del ciclo, también se convirtió en un programa cuyo archivo muy pocos competidores resisten. La propia dinámica del certamen de eltrece conduce a sus fichas a moverse por conveniencia en ese lugar en el que un día equivale a una semana, y una semana, a un mes. El tiempo es relativo y las relaciones fluctúan inesperadamente. O no tanto. Los domingos, los participantes reciben las visitas de sus familiares, quienes de manera astuta les estarían brindando un pantallazo de la devolución del público, por lo que muchos ya estarían actuando en consecuencia.

El ingreso de Emily Lucius a El hotel de los famosos

Emily Lucius entró al hotel a comienzos de mayo con muy buena energía, pero un interrogante adosado: ¿Cuál fue el motivo de su incorporación al programa producido por BoxFish? Para un reality que parece tener las reglas claras -y juegos que se rigen por un reglamento y sin intervención del público-, las mismas estuvieron difusas cuando la hermana de Belu, actriz e influencer, puso un pie en el lugar sin oficiar de reemplazo de nadie.

Emily Lucius en El Hotel de Los Famosos junto a Locho, el favorito de la audiencia Captura

La decisión quizá haya que rastrearla en la popularidad del reality, quien le hizo frente a la ficción de Telefe, El primero de nosotros, imponiéndose en la mayoría de las emisiones con muy buenos números. Quizá había que sumar nuevos participantes. Quizá había que mantener al público cautivo por más tiempo ante la inminente llegada de La Voz Argentina (esa batalla, en cambio, siempre se sintió perdida). Quizá había que renovar ciertos vínculos con el ingreso del famoso “tercero en discordia”. Muchos “quizá”, pocas certezas. O acaso una: Emily Lucius no logró resistir a un archivo y esto se produjo en tiempo récord. Para pruebas, hay que remitirse a las palabras que emitió cuando ingresó a un programa que ya había tenido tiempo de ver, aunque ella dejara entrever cierta ingenuidad.

Emily Lucius en El Hotel de Los Famosos Captura

“Sé que hay mucha estrategia, mucho grupito formado, mucha familia, pero voy a entrar sin estrategia. Creo que ésa es la estrategia: no tener estrategia es la estrategia”, dijo la joven. Su discurso era contundente, pero se cayó con la misma velocidad con la que prepara platos vegetarianos en una de sus cuentas de Instagram: @recetasemilylucis.

En todo caso, no tener estrategia aplica más al proceder de Imanol Rodríguez, quien permanece en el ciclo pero sin generar contenido, pasando inadvertido. Emily, en cambio, sí ingresó al hotel con una estrategia que curiosamente contradice su declaración de principios: rápidamente se incorporó a “un grupito formado” y se acopló a esa “familia” que mencionó, la única en ese momento, aquella que sigue liderando, aunque con pinzas, Maximiliano “Chanchi” Estévez.

Amistades peligrosas y algo más...

Emily Lucius junto a Martín Salwe, otro de los participantes del reality de eltrece Captura de video/eltrece

Emily corrió con la suerte de no ser tildada como “la nueva”, toda una sentencia a la H en El Hotel de los Famosos. Como ejemplo paradigmático lo tenemos a Lucas “Locho” Loccisano, el participante más querido por los televidentes, pero el único en ser apartado por el clan, quien por “nuevo” lo mandaba a la competencia más cruda para sacarlo del juego. Lucius, en cambio, decidió ir contra su estrategia-de-no-tener-estrategia y se sumó velozmente al grupo liderado por el Chanchi. Es decir, no formó una amistad con Locho para sacudir el avispero, pero sí entabló una relación sentimental con Martín Salwe, el más “odiado” por los consumidores del reality. Si se trató de una estrategia, fue una de las peores que se han visto hasta el momento.

A través de las redes sociales, los usuarios acusaron a Emily Lucius de hacerle bullying a Locho (Foto: Twitter @chusmetini)

El locutor acababa de despedir a Silvina Luna, con quien estuvo involucrado románticamente en el programa, asegurando que su vínculo continuaría afuera, pero la entrada de Lucius borró su memoria. De esta manera, nacía una nueva pareja en el hotel, una signada por la simbiosis. Emily aceptó ser parte de las bromas pesadas de Salwe y, cuando le hicieron una broma a ella con una foto de Silvina Luna, respondió que sus compañeros debieron haber buscado una imagen de una mujer que estuviera a su nivel.

“Si van a hacer esto, pongan una foto de alguien que esté en mi level”, dijo. Un mensaje poco feliz que se unía al discurso misógino de Salwe que tanto repudio generó y al que difícilmente alguien querría acoplarse. Por lo tanto, la influencer con más de un millón de seguidores, aquella que contó su experiencia con el bullying en el programa, que ingresó con estilo friendly y que aseguraba que no quería integrar ningún grupo, empezó a quedar asociada a “la familia” y a Salwe.

El “castigo” de la audiencia

La misma palabra lo dice. Un influencer ejerce cierta autoridad sobre otra persona y su imagen y contenido, en la era del exceso de información, se unen cual combo sagrado. La cuenta del millón de followers no se mancha. Lucius descuidó, consciente o inconscientemente, ese aspecto de su participación en El Hotel de los Famosos y, por asociarse a Salwe y mencionar a Locho más que el propio Estévez -lo que es mucho decir para este universo-, desechó su look and feel. Como si le faltara un ingrediente a su “marca” (ella misma), la cocinera amateur puso en duda el ataque de pánico que sufrió Loccisano en un juego.

Los fanáticos del animador y músico inundaron sus redes de mensajes con el hashtag #noalbullying y fueron un paso más allá al trasladar ese mismo hashtag al de las marcas que Lucius promociona, al de la agencia que la representa y al de su hermana Belu, quien sí logró lucirse en otro reality de BoxFish: MasterChef Celebrity Argentina. El efecto dominó fue indetenible. Las redes de la joven fueron protegidas y su hermana salió en su defensa asegurando que su familia “no avala la violencia”. Mientras tanto, en Intrusos (América TV) y en Mañanísima (Ciudad Magazine), entre otros programas, sus panelistas contaron que muchas marcas dejaron de trabajar con Emily, dato que deberá ser confirmado o desmentido por la influencer una vez concluida su participación en el reality.

La publicación de Belu Lucius en defensa de su hermana Captura

Ser influencer también implica, necesariamente, dejar una impronta. Para eso mismo están las palataformas. En un mar de “quizá” respecto a la entrada al programa de la joven y a su relación con Salwe, la única certeza es que Emily se encuentra en una plataforma enorme, un programa que mide arriba de los dos dígitos casi todas las noches, pero en la cual no consigue plantarse por motu proprio. Su nombre es enunciado en asociación a... Todo huele a oportunidad desaprovechada.