El hotel de los famosos: Melody Luz amenazó con renunciar, pero Alex Caniggia le hizo un desesperado pedido

Tres meses atrás, cuando la competencia recién había comenzado, los participantes de El hotel de los famosos (eltrece) emanaban confianza y seguridad. Cada uno de ellos hablaba con la determinación de quien desea ganar y, a su vez, todos estaban listos para pasar una temporada de juegos, sorpresas y mucha diversión. Sin embargo, el paso del tiempo, los exigentes juegos y la presión que aumenta con la final que se acerca a pasos agigantados comenzaron a afectar a algunas de las celebridades. Entre ellas, se encuentra Melody Luz quien, durante la edición del miércoles, compartió entre lágrimas sus deseos de abandonar el reality.

Melody Luz amenazó con renunciar al Hotel de los famosos

La semana en El hotel de los famosos empezó entre polémicas y peleas. Luego de que el enfrentamiento en la H entre Sabrina Carballo y Lisa Vera quedara indefinido debido a una irregularidad en el procedimiento de la actriz, desde la producción decidieron que debían volver a repetir la prueba.

Dicho veredicto resultó, no solo en la eliminación de la ex Verano del ‘98 sino también en la renuncia de Maximiliano “Chanchi” Estévez, quien dejó la competencia a modo de protesta por la “injusticia” que cometieron contra la mujer que supo ser su novia años atrás. A su vez, Martín Salwe amagó con seguir los pasos de su amigo, pero optó por quedarse y continuar dentro del juego.

Lejos de terminar ahí, las crisis continuaron en el interior del hotel ubicado en Cañuelas. Las exigencias físicas, el distanciamiento de la familia y el estrés que implican las cámaras que acompañan las 24 horas del día sacaron lo peor de algunos participantes. En su caso, Melody Luz reflejó todo el malestar con dolencias y enfermedades físicas y, finalmente, reveló entre lágrimas que quería irse a su casa.

Sus inesperadas declaraciones llegaron tras una dura pelea que tuvo con Alex Caniggia, con quien se puso de novia durante su estadía en el show. Luego de que él le hiciera una escena de celos al verla con Martín Salwe, durmieron en camas separas y ella, debido a la angustia, no pudo dormir en toda la noche.

Al otro día, con las ideas más claras y mientras compartían un desayuno de café con medialunas, hablaron sobre todo lo que había sucedido. Una vez aclarada la discusión, la bailarina admitió que ya no tenía ganas de seguir en el programa. “No quiero estar acá, me quiero ir a mi casa”, manifestó en el detrás de cámara.

Melody Luz expresó sus ganas de irse de El hotel de los famosos y Alex Caniggia le pidió que se quedara

Cara a cara con Alex, dijo: “Me quiero ir, quiero estar en mi casa, ver a mi perra, si no me voy es porque no te quiero extrañar tampoco”. Conmovido por el dolor de su novia y en un intento de convencerla de quedarse, él le respondió: “Tranquila mi amor, falta poquito, y yo te amo”. Indecisa, ella enumeró todos los motivos que tenía para respaldar su deseo.

“Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo, no doy más, estoy cansada. Me duele la panza, y así ya no quiero estar acá”, expresó. Desde la inauguración del programa hasta ahora, Melody debió realizarse varios chequeos médicos por descomposturas intestinales, una infección urinaria, entre otras.

Alex Caniggia y Melody Luz en El hotel de los famosos

“La enana está mal porque es piccolina, le duele todo el cuerpo, y se quiere ir, pero esto del hotel te pasa una vez en tu p... vida; después no lo hacés nunca más, pensá eso en tu cabeza”, le respondió Alex. Un poco más tranquila, Luz aseveró: “Puede que me convenza para que me quede”. Luego de la charla, pasaron toda la tarde juntos y aprovecharon haber quedado en el grupo de huéspedes.