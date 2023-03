Alfa y Ariel de Gran Hermano se cruzaron en Telefe: “Casi terminan a las trompadas”

escuchar

Una de las convivencias más conflictivas dentro de la casa de Gran hermano (Telefe) y de las cuales dio qué hablar hacia el afuera del programa, fue la de Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo. A lo largo del reality enfrentaron diferencias, insultos y hasta la producción le llamó la atención al oriundo de Tigre. No obstante, el miércoles ambos excompetidores “casi terminan a las trompadas”.

Walter "Alfa" Santiago describió el encontronazo con Ariel Ansaldo

Durante la emisión de LAM (América), el conductor Ángel de Brito contó que Alfa y Ariel discutieron en los camerinos de Telefe, a tal punto que ambos estuvieron próximos de llegar a los golpes. Tras la intervención de los presentes, solo quedó en una simple anécdota que dejó al descubierto la mala relación de ambos.

“Está relacionado con algo que pasó adentro de la casa”, adelantó De Brito y completó: “Entonces se encontraron en un momento en la tranquilidad del trabajo y empezaron a discutir y llegaron casi a las piñas. Esa guerra de adentro se fue a la sala de maquillaje y casi terminan a las trompadas los dos”.

Luego de la introducción sobre la discusión, el conductor dio paso a la entrevista que uno de los movileros le realizó a Alfa. “No existe. No hay relación, no me interesa tener algún tipo de relación con Ariel. Para mí ya está. No existe”, remarcó Walter Santiago. Luego de describir el encuentro con amigos que tuvo previamente al encontronazo con Ansaldo, insistió: “Esa es la gente que quiero. Es lo que a mí me lleva, lo que me gusta”.

Ante la pregunta sobre la pelea en los camerinos del canal, el exparticipante de Gran hermano respondió: “Yo hablo de mi vida, no necesito hablar de los demás. Hablo de lo que me gusta, de lo que quiero hacer, de lo que voy a hacer la semana que viene y el mes que viene. De lo que estamos proyectando. Hablo de mi pasión, de los demás no hablo”, reiteró.

Ariel y Alfa casi terminan a las trompadas (Fuente: Captura de Video/América TV)

“No hubo momento tenso, no hubo manos. Lo único que yo pido es que no me gusta que hable de mí gente que no conozco. Gente que no me conoce y gente que, como está vacía, no puede hablar de nada, habla de mí”, agregó Alfa y subrayó: “Yo no hablo de ninguno de mis compañeros de Gran hermano. Le pedí a Ariel que no hable más de mí. Si él tiene una vida llena”.

“Diga lo que diga él, ya me molesta”, expresó Walter Santiago y cerró: “Yo no estoy enfrentado con nadie”, y de esa manera desconoció los rumores acerca de una pelea tensa con Ariel.

Cabe recordar que una situación similar entre los exparticipantes se vivió un día después de que Alfa saliera de la casa de Gran hermano. En medio de la transmisión de El Debate (Telefe), Ariel recordó uno de sus peores cruces, cuando Walter Santiago lo golpeó con un almohadón. Sin embargo, el acusado desmintió haber hecho tal cosa, a pesar de que todos los presentes lo habían visto a través de las cámaras y que incluso transmitieron el clip en pantalla. “No Alfa, no empecés así”, exclamó el parrillero, mientras en el estudio resonaban carcajadas de incredulidad.

Terminadas las risas, minutos más tarde estalló la verdadera discusión. Luego de que pasaron un tape compuesto por las polémicas en las que se vio envuelto el reciente eliminado, Ariel remarcó: “Me dijiste que entré para sacarte, pero lo que vos dijiste e hiciste te sacó de la casa, no yo. Lo que proyectaste en todos los compañeros. Todos soportando el hostigamiento, la persecución, el control”. Tras un intento de defenderse, Walter finalizó: “No tengo ganas de discutir o de argumentar, no se trata de eso. Yo no vine a eso ni a pagar las consecuencias. Es un juego”.

