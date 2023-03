La Tora y Nacho tuvieron relaciones al lado de Julieta y ella los descubrió: “No les piden consentimiento”

escuchar

La cuestión sobre las relaciones sexuales dentro de la casa de Gran hermano (Telefe) es un tema delicado al que los participantes reciben la advertencia antes de ingresar al reality. En un principio, desde la producción se les pidió a todos que deberían dar su consentimiento al momento de tener un encuentro íntimo. No obstante, este jueves se viralizó un video en el que Julieta Poggio le describió a Romina Uhrig cómo descubrió a Lucila Villar y a Juan Ignacio Castañares en pleno acto.

Julieta Poggio descubrió a Nacho y a Lucila teniendo relaciones (Fuente: TikTok/@f.cyn2)

La actriz relató diferentes hechos en los que escuchó a sus compañeros al momento de tener relaciones al lado de ella: “Yo ayer no me podía dormir. Me tuve que ir con Cami y ella me dijo que también los escuchó”. Sin titubear confirmó que “se estaban moviendo”, ante la duda de Romina.

La exdiputada contó que la Tora tiene una técnica para aparentar que solo duermen. En ese instante, Julieta expresó: “Quien pudiera”, y comenzó a reír. “Tienen una forma que disimulan. Ellos no sé cómo ponen la almohada”, reveló Romina. Tras la confirmación de que sí tuvieron relaciones durante la noche del miércoles, la actriz manifestó su furia contra la producción: “Nunca les piden el consentimiento. ¿Cómo hacen?”.

“Cuando se fue Lu de la casa, Nacho contó que hay una forma de tener relaciones y que no se dan cuenta. Obviamente no deben tener muchas ganas de estar juntos, que muchos movimientos tampoco hay. Pero sí que hubo”, detalló Romina. En tanto, ambas coincidieron en que oyeron en reiteradas ocasiones a la Tora y a Nacho en situaciones muy íntimas. “Escuchaba ruiditos”, aseguraron.

Luego de viralizarse la conversación de Romina y Julieta, los usuarios no tardaron en brindar sus opiniones al respecto. “Nunca lo muestran y con los demás, mostraban todo”; “Nunca muestran eso. ¿Será que a Nacho lo protege la producción?; “A Daniela la cancelaron por menos”; “Hay muchas cosas que no se dejan ver en GH” y “Anoche escuché en vivo esa charla y cortaron la transmisión”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

