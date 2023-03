Gran Hermano: Marcos rompió en llanto al hablar con la Tora de un problema alimenticio que sufrió de chico

escuchar

Uno de los candidatos a ganar esta edición de Gran Hermano (Telefe) es Marcos. El salteño es uno de los participantes más populares dentro de la casa, aunque poco se sabe de su vida. El ingreso de los familiares, sobre todo, el de su hermana Valentina, hizo que Marcos se abriera y conociéramos más sobre su vida. Esta semana, en diálogo con Lucila “La Tora”, dio a conocer un problema alimenticio que sufrió de chico.

Una usuaria de Twitter compartió un fragmento de Pluto TV en el que se ve a Marcos y Lucila conversando en los sillones del patio. “¿Antes ibas al psicólogo?”, le consultó ella y él le respondió: “Fui de chiquito”.

“¿Puedo preguntarte algo sobre eso? ¿Cómo era el nombre de lo que tuviste?”, le consultó “La Tora”. “Tenía muchas cosas que me influyeron a estar mal y de poco fui resolviendo una por una”, respondió el salteño sin especificar su problema.

La emoción de Marcos al hablar de un problema alimenticio que sufrió de chico

“¿Era como una anorexia?”, insistió Lucila y él le contestó: “Era como que no podía digerir las comidas por nervios y por un montón de cosas. Fueron varios años complicados”. El salteño no pudo continuar con su relato: “No, mejor no cuento”, dijo antes de quebrarse en llanto.

“Pero mirá la persona que sos hoy. Vos no te das una idea, pero realmente salís primero de placa porque la gente te ama. Ojalá lo entiendas y te valores vos. Todo pasa por algo y todo nos hace ser las personas que somos hoy”, manifestó Lucila, mientras su compañero se secaba las lágrimas.

“Si vos sos esta persona hermosa con tanto amor y cero odio, es gracias a todo eso que pasaste. Ojalá puedas ver lo gigante que sos con tu poca edad y todo lo que pasaste. El amor que das... Yo cuando te conocí dije ‘no puede ser, esta persona es un personaje. No puede existir una persona tan buena y tan tranquila’”, concluyó Lucila, quien fue una de las nominadas a abandonar la casa esta semana.

Marcos, por su parte, como líder, tiene la posibilidad de salvarla de la placa del domingo, al igual que a Romina, Julieta y Camila.

