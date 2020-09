"Me sorprende que a Alberto no se le mueve un músculo cuando cambia de opinión", afirmó el periodista Fuente: Archivo

24 de septiembre de 2020 • 17:02

Alfredo Leuco se refirió a la frase que formuló Alberto Fernández según la cual "los medios maltratan a la democracia" y dijo que, cuando no era Presidente "despotricaba contra el kirchnerismo de manera bastante más brutal que el conjunto de periodistas de aquel entonces".

"Yo me considero uno de los periodistas más críticos de Cristina Fernández de Kirchner, lo digo con orgullo porque creo que es la persona que más daño le ha hecho a la democracia argentina pero jamás utilicé agresiones o insultos, como sí utilizó Alberto Fernández recorriendo canales como TN, los programas de radio y los diarios en su momento cuando él era opositor", recordó Leuco en un extenso diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Mitre.

"El Presidente tiene dos grandes enemigos, Cristina y el archivo. Alberto le dijo a Cristina 'cínicamente delirante'. Ningún periodista crítico y ningún dirigente político se atrevió a decir eso. Dijo que su Gobierno era 'psicótico' y que ella actuaba como 'psicópata'. Son agresiones de alto calibre", resaltó el conductor de Le doy mi palabra.

"Muchas de estas declaraciones las ha hecho con Eduardo Van der Kooy, con Nelson Castro o conmigo en mi programa. Hay una lista tremenda de cosas que él ha dicho y en ese momento le pasaba la factura a la oposición porque eran demasiado tibios con Cristina", consideró Leuco y agregó que "aquello que veía como tibieza ahora lo ve como posiciones extremas y como posiciones irracionales de parte de la oposición, que tiene palabras calientes pero no es una oposición que tire toneladas de piedras en el Congreso".

En ese sentido, Leuco sostuvo que "ese mecanismo tradicional de sacar la culpa afuera y señalar enemigos cada vez tiene menos éxito, la gente está aburrida de eso".

"Es un concepto que han tenido los Kirchner como fundación como dinastía política desde Santa Cruz, no como revolucionarios sino como señores feudales. Cuando llegaron al Gobierno nacional le encontraron una justificación ideológica a su autoritarismo feudal", describió, y cuestionó en duros términos los cambios de opinión del Presidente: "Me sorprende que a Alberto no se le mueve un músculo cuando cambia de opinión. El panqueque salta en el aire y dice exactamente lo contrario sin que se le mueva un músculo. Algunos lo llaman pragmatismo y otros dicen que es no tener estómago político".

"Un comentarista de la realidad"

Sobre el tema del dólar y el llamado a los argentinos a "ahorrar en pesos", Leuco dijo que "hay una mirada de comentarista y de charla de café" por parte de Fernández.

"No sé si ha registrado que ya no es más el jefe de Gabinete sino es el Presidente de la Nación y el responsable de realizar ese tipo de cambios", comparó.

"Es difícil encontrar un ministro que se destaque. Esa mediocridad que hay en el gabinete lo lleva a transformarse en un comentarista de la realidad en lugar de ser un transformador de la realidad como debe ser un presidente de la Nación", finalizó.